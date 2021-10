Frauen 2. Liga Bütschwil gewinnt deutlich gegen Ems – Siegesserie von Ems gebrochen Bütschwil gewinnt am Samstag zuhause gegen Ems 5:1.

(chm)

Schon früh setzte Bütschwil dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 4. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bütschwil noch auf 5:1.

Ems war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 49. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützinnen für Bütschwil waren: Nicole Scherrer, Melanie Thalmann, Marina Oberholzer, Diana Brändle und Corinna Hasler. Einzige Torschützin für Ems war: Solana Dietrich (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Bütschwil erhielt: Nicole Scherrer (45.) die einzige gelbe Karte bei Ems erhielt: Leonore Holstein (68.)

Bütschwil schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 22 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Ems ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 10).

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 5. Bütschwil hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Bütschwil wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Romanshorn 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Donnerstag (21. Oktober) statt (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Mit der Niederlage rückt Ems in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 7. Ems hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 6) zu tun. Die Partie findet am 31. Oktober statt (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Bütschwil 1 Grp. - FC Ems 1 Grp. 5:1 (3:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 4. Marina Oberholzer 1:0. 27. Diana Brändle 2:0. 27. Corinna Hasler 3:0. 49. Solana Dietrich 3:1. 77. Melanie Thalmann 4:1. 80. Nicole Scherrer 5:1. – Buetschwil: Michaela Clerc, Lena Helbling, Samira Heeb, Marina Brändle, Ella Gmür, Diana Brändle, Marina Oberholzer, Maurine Gübeli, Maurine Schnyder, Eliane Werder, Corinna Hasler. – Ems: Yasmin Gartmann, Alessia Beckbissinger, Leonore Holstein, Laura Hubert, Lea Tschalèr, Tatjana Darms, Solana Dietrich, Nicole Gartmann, Nicole Walker, Cris Raselli, Laila Bonderer. – Verwarnungen: 45. Nicole Scherrer, 68. Leonore Holstein.

Tabelle: 1. FC Triesen 1 Grp. 7 Spiele/16 Punkte (14:11). 2. FC Uzwil 1 6/15 (17:6), 3. FC Widnau 1 7/14 (18:7), 4. FC Thusis - Cazis 1 6/13 (11:3), 5. FC Bütschwil 1 Grp. 7/10 (22:14), 6. FC Romanshorn 1 7/10 (12:14), 7. FC Ems 1 Grp. 8/9 (13:24), 8. FC Ebnat-Kappel 1 6/8 (13:13), 9. FC Au-Berneck 05 1 6/5 (17:16), 10. FC Rapperswil-Jona 2 6/2 (2:9), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 6/0 (4:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 03:33 Uhr.