3. Liga, Gruppe 2 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Widnau fort Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Widnau fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das Skore eröffnete Cyrill Schlegel in der 12. Minute. Er traf für Buchs zum 1:0. Buchs baute die Führung in der 16. Minute (Agan Amzi) weiter aus (2:0). In der 72. Minute verwandelte Aleksandar Radisic erfolgreich einen Elfmeter und brachte Widnau so auf 1:2 heran. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Agan Amzi in der 84. Minute. Er traf zum 3:1 für Buchs.

Bei Buchs erhielten Aulon Rexhepi (57.), Ivan Quintans (67.) und Cyrill Schlegel (69.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Widnau für Aaron Thönig (75.) und Noe Rieser (77.).

Die Offensive von Buchs hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Widnau ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 33 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Buchs bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach acht Spielen 22 Punkte auf dem Konto. Buchs hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Buchs spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Triesenberg 1 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Nach der Niederlage findet sich Widnau unter dem Strich wieder. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Für Widnau ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Widnau ging unentschieden aus.

Für Widnau geht es zuhause gegen FC Rüthi 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Widnau 2 3:1 (2:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 12. Cyrill Schlegel 1:0. 16. Agan Amzi 2:0. 72. Aleksandar Radisic (Penalty) 2:1.84. Agan Amzi 3:1. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Aulon Rexhepi, Fabio Ventura, Cyrill Schlegel, Ivan Quintans, Brian Allen, Mentor Memeti, Elton Aliji, Adnan Mutapcija, Agan Amzi. – Widnau: Joshua Weder, Aaron Thönig, Fabio Schmid, Aleksandar Radisic, Noe Rieser, Ivan Ivic, Bledi Shala, Pascal Koller, Aaron Heule, Lucas Ortega, Alban Lufi. – Verwarnungen: 57. Aulon Rexhepi, 67. Ivan Quintans, 69. Cyrill Schlegel, 75. Aaron Thönig, 77. Noe Rieser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rüthi 1 - FC Altstätten 1 1:2, FC Buchs 1 - FC Widnau 2 3:1, FC Staad 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 2:3, USV Eschen/Mauren 2 - FC Schaan 1 2:2

Tabelle: 1. FC Buchs 1 8 Spiele/22 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 8/19 (23:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 8/16 (24:16), 4. FC Rebstein 1 7/14 (14:12), 5. FC Staad 1 8/13 (27:13), 6. FC Triesenberg 1 7/10 (13:13), 7. FC Schaan 1 8/10 (17:16), 8. FC Rüthi 1 8/9 (14:22), 9. FC Triesen 1 7/7 (17:23), 10. FC Rheineck 1 7/4 (11:18), 11. FC Widnau 2 8/4 (16:33), 12. USV Eschen/Mauren 2 8/4 (12:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 12:01 Uhr.