3. Liga, Gruppe 2 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Schmerikon fort Buchs reiht Sieg an Sieg: Gegen Schmerikon hat das Team am Dienstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Per Penalty traf Adnan Mutapcija in der 25. Minute zur 1:0-Führung für Buchs. In der Schlussphase (93. Minute) erhöhte sodann Fabio Rizzuti noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Agan Amzi (66.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Schmerikon erhielt: Kevin Fehr (45.)

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.2 hat die Abwehr von Buchs ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 13 erzielten Toren Rang 2.

In der Tabelle verbessert sich Buchs von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Buchs hat bisher immer gewonnen, nämlich viermal.

Buchs spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weesen 2 (Rang 11). Das Spiel findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Schmerikon steht in der Tabelle neu auf Rang 12 (zuvor: 11). Das Team hat null Punkte. Schmerikon hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Für Schmerikon geht es auswärts gegen FC Uznach 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Schmerikon 1 - FC Buchs 1a 0:2 (0:1) - Allmeind Schmerikon, Schmerikon – Tore: 25. Adnan Mutapcija (Penalty) 0:1.93. Fabio Rizzuti 0:2. – Schmerikon: Filipe Pereira Dinis, Ruben Kleber, Kevin Fehr, Léonce Birchler, Dario Heierli, Janis Duschen, Onur Pehlivan, Ital Späth, Damir Omerasevic, Rafael Batista de Lemos, Lawen Salih. – Buchs: Andreas Schnabl, Rezon Ibraimi, Severin Weibel, Fabio Ventura, Fabiano Hardegger, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Matheus Ferreira Gastardo, Agan Amzi, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Verwarnungen: 45. Kevin Fehr, 66. Agan Amzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

