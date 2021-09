3. Liga, Gruppe 2 Buchs gewinnt deutlich gegen Rebstein Buchs behielt im Spiel gegen Rebstein am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

(chm)

Das Tor von Adnan Mutapcija in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Buchs. Brian Allen sorgte in der 40. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Buchs. Buchs baute in der 94. Minute die Führung für Buchs weiter aus: Torschütze war erneut Brian Allen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Buchs sah Adnan Mutapcija (60.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Buchs weitere vier gelbe Karten. Bei Rebstein erhielten Sascha Haltiner (23.) und Valentino Tomasic (69.) eine gelbe Karte.

Dass Buchs viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Buchs durchschnittlich 2.8 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle liegt Buchs weiterhin auf Rang 3. Das Team hat zehn Punkte. Für Buchs ist es der zweite Sieg in Serie.

Buchs tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

In der Tabelle liegt Rebstein weiterhin auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Rebstein hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rebstein auswärts mit FC Widnau 2 (Platz 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Telegramm: FC Rebstein 1 - FC Buchs 1 0:3 (0:2) - Birkenau, Rebstein – Tore: 4. Adnan Mutapcija 0:1. 40. Brian Allen 0:2. 94. Brian Allen 0:3. – Rebstein: Dominik Roth, Luc Sonderegger, Sascha Haltiner, Philip Baumgartner, Farid Fousseni, Simon Schranz, Rico Köppel, Alessio Celentano, Andrin Cabezas, Elion Sopi, Andrej Dursun. – Buchs: Dario Caluori, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Aulon Rexhepi, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Elton Aliji, Mentor Memeti, Agan Amzi, Adnan Mutapcija. – Verwarnungen: 10. Mentor Memeti, 23. Sascha Haltiner, 50. Adnan Mutapcija, 61. Brian Allen, 69. Valentino Tomasic, 80. Noah Buchli – Ausschluss: 60. Adnan Mutapcija.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Altstätten 1 - FC Triesenberg 1 2:0, FC Rebstein 1 - FC Buchs 1 0:3

Tabelle: 1. FC Staad 1 4 Spiele/10 Punkte (16:1). 2. FC Altstätten 1 4/10 (9:5), 3. FC Buchs 1 4/10 (11:3), 4. FC Rebstein 1 4/7 (5:6), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 4/6 (13:8), 6. FC Schaan 1 4/6 (10:6), 7. FC Rüthi 1 4/6 (7:9), 8. FC Triesen 1 4/4 (10:12), 9. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 4/3 (8:16), 12. FC Rheineck 1 4/0 (3:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 23:53 Uhr.