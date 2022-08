3. Liga, Gruppe 2 Buchs gewinnt deutlich gegen Glarus Buchs hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Glarus setzt es zuhause ein 5:0 ab.

(chm)

In der 29. Minute war es an Adnan Mutapcija, Buchs 1:0 in Führung zu bringen. Buchs baute die Führung in der 47. Minute (Mentor Memeti) weiter aus (2:0). Buchs erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Agan Amzi weiter auf 3:0.

Buchs erhöhte in der 89. Minute seine Führung durch Mika Lippuner weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Adnan Mutapcija in der 93. Minute, als er für Buchs zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Severin Weibel (16.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Glarus, Enrique Lorente (63.) kassierte sie.

Buchs liegt nach Spiel 2 auf Rang 1. Buchs spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Diepoldsau-Schmitter 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.00 Uhr, Rheinauen, Diepoldsau).

Glarus liegt nach Spiel 2 auf Rang 11. Glarus trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Weesen 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 3. September statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Telegramm: FC Buchs 1a - FC Glarus 1 5:0 (1:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 29. Adnan Mutapcija 1:0. 47. Mentor Memeti 2:0. 57. Agan Amzi 3:0. 89. Mika Lippuner 4:0. 93. Adnan Mutapcija 5:0. – Buchs: Andreas Schnabl, Armando Heeb, Severin Weibel, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Mentor Memeti, Agan Amzi, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Enrique Lorente, Patrick Widmer, Senol Kartal, Thomas Heinzer, Lorian Boshtraj, Caner Koyun, Nico Künzler, Eldon Bullaku, Sehar Etemi, Onur Kartal. – Verwarnungen: 16. Severin Weibel, 63. Enrique Lorente.

