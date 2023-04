Frauen 2. Liga Bruna Margarida Rodrigues Almeida rettet Weinfelden-Bürglen einen Punkt gegen Au-Berneck Je ein Punkt für Au-Berneck und Weinfelden-Bürglen: Die Teams trennen sich 0:1

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Au-Berneck die Führung. Torschützin in der 8. Minute war Anina Eicher. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Bruna Margarida Rodrigues Almeida traf in der 91. Minute für Au-Berneck 05 zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Pascale Merz von Weinfelden-Bürglen erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Au-Berneck unverändert. 14 Punkte bedeuten Rang 9. Au-Berneck hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 7). Die Partie findet am 29. April statt (19.15 Uhr, Untersand, Ebnat).

Der eine gewonnene Punkt hat für Weinfelden-Bürglen nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (sieben Punkte). Weinfelden-Bürglen hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Weinfelden-Bürglen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Ems 1 Grp. (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Weinfelden-Berg 1 Grp. 1:1 (0:0) - Oberdorf, Berneck – Tore: 8. Anina Eicher (Penalty) 0:0.91. Bruna Margarida Rodrigues Almeida 0:1. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Ramona Beutler, Lara Pizzingrilli, Thi Xao La Le, Fiona Indermaur, Deborah Fanchini, Sina Dobson, Anina Eicher, Alexandra Mühlbauer, Julia Dierauer. – WeinfeldenBuerglen: Lara Siegwart, Pascale Merz, Nadia Bernet, Salome Kutter, Caroline Frei, Jana Riva, Michelle Alder, Nadine Scheurer, Alessandra Hagen, Rita De Oliveira Gomes, Joelle Hauenschild. – Verwarnungen: 79. Pascale Merz.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 15:02 Uhr.