3. Liga, Gruppe 3 Brühl siegt gegen Appenzell Brühl behielt im Spiel gegen Appenzell am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

Den Auftakt machte Edmir Zulic, der in der 17. Minute für Brühl zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Cherito Javier Halter Mosquea erhöhte in der 21. Minute zur 2:0-Führung für Brühl. Dylan Fatzer baute in der 56. Minute die Führung für Brühl weiter aus (3:0). Andrej Hörler sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Appenzell: er traf in der 90. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Brühl sah Blendi Vrenezi (60.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Blendi Vrenezi (30.) und Haled Jahic (90.). Bei Appenzell erhielten Fabian Koller (12.), Mario Breitenmoser (16.) und Josef Peterer (30.) eine gelbe Karte.

Dass Brühl viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Brühl durchschnittlich 2.7 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Appenzell ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.3 Tore pro Partie (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Brühl von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Für Brühl ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Für Brühl geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Besa 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 10. September statt (14.30 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Appenzell rutscht in der Tabelle von Rang 11 auf 12. Das Team hat null Punkte. Appenzell hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Für Appenzell geht es in einem Heimspiel gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 11. September (14.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Appenzell 1 3:1 (2:0) - Paul – Tore: 17. Edmir Zulic (Penalty) 1:0.21. Cherito Javier Halter Mosquea 2:0. 56. Dylan Fatzer 3:0. 90. Andrej Hörler 3:1. – Brühl: Arif Celebi, Blendi Vrenezi, Haled Jahic, Osman Calikusu, Marko Torlakovic, Albinot Mehmeti, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Edmir Zulic, Manuel Laski, Dylan Fatzer. – Appenz: Mischa Enzler, Mario Breitenmoser, Alem Alic, Andrej Hörler, Marco Hörler, Michael Dörig, Fabian Koller, Simon Baumann, Jonas Signer, Dimitri Wyss, Josef Peterer. – Verwarnungen: 12. Fabian Koller, 16. Mario Breitenmoser, 30. Blendi Vrenezi, 30. Josef Peterer, 90. Haled Jahic – Ausschluss: 60. Blendi Vrenezi.

