3. Liga, Gruppe 3 Brühl setzt Siegesserie auch gegen Teufen fort Brühl reiht Sieg an Sieg: Gegen Teufen hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:0

Das Tor von Edmir Zulic in der 40. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Brühl. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Brühl stellte Joel Ammann in Minute 55 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Marko Torlakovic, der in der 84. Minute die Führung für Brühl auf 3:0 ausbaute.

Bei Brühl sah Nils Felix Bertram (68.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cherito Javier Halter Mosquea (32.), Manuel Laski (53.) und Joel Ammann (61.). Eine Verwarnung gab es für Teufen, nämlich für Steve Knechtle (75.).

Die Offensive von Brühl hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 33 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Brühl bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Brühl ist es der fünfte Sieg in Serie.

Brühl bestreitet als nächstes in einem Auswärtsspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (14.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Teufen war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Teufen verlor zudem erstmals zuhause.

Für Teufen geht es zuhause gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Teufen 1 3:0 (1:0) - Paul – Tore: 40. Edmir Zulic 1:0. 55. Joel Ammann 2:0. 84. Marko Torlakovic 3:0. – Brühl: Deivid Gomes, Nils Felix Bertram, Albinot Mehmeti, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Maico Knaus, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Leonardo Ferrari, Edmir Zulic, Manuel Laski. – Teufen: Nicola Manser, Jean Noël Höhener, Jannik Marti, Steve Knechtle, Luca Locher, Mario Gygax, Cyrill Rohner, Roman Ehrbar, Adrian Meier, Nico Weiler, Roman Neuländner. – Verwarnungen: 32. Cherito Javier Halter Mosquea, 53. Manuel Laski, 61. Joel Ammann, 75. Steve Knechtle – Ausschluss: 68. Nils Felix Bertram.

Datenstand: 24.10.2022 00:40 Uhr.

