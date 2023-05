3. Liga, Gruppe 3 Brühl mit drei Punkten auswärts gegen Teufen Brühl gewinnt am Montag auswärts gegen Teufen 3:1.

(chm)

Cherito Javier Halter Mosquea eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Brühl das 1:0 markierte. Mit seinem Tor in der 36. Minute brachte Joel Ammann Brühl mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed baute in der 45. Minute die Führung für Brühl weiter aus (3:0). Roman Ehrbar sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Teufen: er traf in der 91. Minute zum 1:3

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Teufen erhielten Luca Locher (43.) und Lukas Kern (57.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Brühl.

Die Offensive von Brühl hat bislang häufig überzeugt: In 20 Spielen hat sie total 65 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Brühl bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 46 Punkten auf Rang 2. Brühl hat bisher 15mal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Brühl bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das erstplatzierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (16.00 Uhr, Paul).

Für Teufen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 4. Teufen hat bisher elfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Teufen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Teufen 1 - SC Brühl SG 2 1:3 (0:3) - Landhaus, Teufen – Tore: 9. Cherito Javier Halter Mosquea 0:1. 36. Joel Ammann 0:2. 45. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed 0:3. 91. Roman Ehrbar 1:3. – Teufen: Nicola Manser, Mario Gygax, Alessandro D Aloia, Jannik Marti, Steve Knechtle, Cyrill Rohner, Roman Ehrbar, Luca Locher, Claudio Fässler, Lukas Kern, Nico Weiler. – Brühl: Hussein Attifi, Marius Linke, Haled Jahic, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Marko Torlakovic, Joel Ammann, Florian Bekteshi, Cherito Javier Halter Mosquea, Dylan Fatzer, Raoul Djengue, Manuel Laski. – Verwarnungen: 43. Luca Locher, 57. Lukas Kern.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2023 20:08 Uhr.