3. Liga, Gruppe 3 Brühl lässt sich von Gossau kein Bein stellen – Siegtreffer in allerletzter Minute Brühl siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Gossau: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:2 gegen den Tabellenneunten.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Brühl: Albinot Mehmeti brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Blerim Adzijaj in der 41. Minute. Es war der 1:1-Ausgleich für Gossau. In der 59. Minute schoss Luca Altherr Gossau mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Zum Ausgleich für Brühl traf Marius Linke in der 90. Minute. Marius Linke war auch gleich für die 3:2-Führung (92. Minute) für Brühl verantwortlich. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Brühl erhielt: Albinot Mehmeti (93.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Gossau, Dean Meier (94.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Brühl den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Gossau ein relativ häufiges Phänomen. Die total 35 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Brühl unverändert. 24 Punkte bedeuten Rang 2. Brühl hat bisher achtmal gewonnen und viermal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Brühl auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Rorschach-Goldach 17 2. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Mit der Niederlage rückt Gossau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 10. Gossau hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Gossau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Flawil 1. Das Spiel findet am 3. April statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Gossau 2 3:2 (1:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 7. Albinot Mehmeti 1:0. 41. Eigentor (Blerim Adzijaj) 1:1.59. Luca Altherr (Penalty) 1:2.90. Marius Linke 2:2. 92. Marius Linke (Penalty) 3:2. – Brühl: Hussein Attifi, Elia Rosalen, Marius Linke, Blerim Adzijaj, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Albinot Mehmeti, Mirko Milic, Cherito Javier Halter Mosquea, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Uros Markovic. – Gossau: Fabio Wirth, Kevin Betz, Ueli Treichler, Zlatibor Kovacevic, Dean Meier, Dominic Jaenke, Luca Altherr, Antonio Fernandez Puron, Alessio Mock, David Vlacic, Aleksandar Vujinovic. – Verwarnungen: 93. Albinot Mehmeti, 94. Dean Meier.

