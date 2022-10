2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen verliert gegen Seriensieger Arbon – Siegtreffer in 84. Minute Arbon reiht Sieg an Sieg: Gegen Bronschhofen hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Der Siegtreffer für Arbon gelang Fabian Hug in der 84. Minute. In der 51. Minute hatte Cédric Kriebel Arbon in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bronschhofen fiel in der 71. Minute durch Nicola Guntersweiler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bronschhofen erhielten Bujar Sejdi (38.) und Michel Helbling (72.) eine gelbe Karte. Arbon behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Arbon ist die beste der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.7 Tore pro Partie.

Unverändert liegt Arbon nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach neun Spielen hat das Team 21 Punkte. Für Arbon ist es der vierte Sieg in Serie.

Arbon bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Tägerwilen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Nach der Niederlage büsst Bronschhofen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Bronschhofen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Bronschhofen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Henau 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (26. Oktober) (20.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Telegramm: FC Arbon 05 1 - SC Bronschhofen 1 2:1 (0:0) - Stacherholz, Arbon – Tore: 51. Cédric Kriebel 1:0. 71. Nicola Guntersweiler 1:1. 84. Fabian Hug 2:1. – Arbon: Samir Hodzic, Doriano Telatin, Damian Bont, Afet Mevmedoski, Cédric Kriebel, Marco Ciullo, Kevin Bärlocher, Claudio Lämmler, Semir Todorovac, Fabian Hug, Miran Saliji. – Bronschhofen: Janis Kühne, Simon Pabst, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Alain Mürner, Michel Helbling, Philipp Flammer, Tsega Khangsar, Alessio Albisser, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Verwarnungen: 38. Bujar Sejdi, 72. Michel Helbling.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 24.10.2022 11:29 Uhr.

