2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen und Wattwil Bunt 1929 spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Bronschhofen und Wattwil Bunt 1929 lautet 2:2.

Zweimal legte Wattwil Bunt 1929 vor, zweimal glich Bronschhofen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Jeton Seferi eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Wattwil Bunt 1929 das 1:0 markierte. Es handelte sich um einen Penalty. Die Führung hielt jedoch nicht lange. Nur vier Minuten später traf Raphael Schwager für Bronschhofen zum 1:1-Ausgleich. In der 24. Minute gelang Roger Kuhn der Führungstreffer zum 2:1 für Wattwil Bunt 1929. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 34. Minute, als Michel Helbling für Bronschhofen traf.

Bei Wattwil Bunt 1929 erhielten Roger Kuhn (46.), Marco Osterwalder (73.) und Christoph Schneider (77.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Bronschhofen für Raphael Schwager (49.) und Nicola Guntersweiler (67.).

Die Tabellensituation bleibt für Bronschhofen unverändert. Zehn Punkte bedeuten Rang 6. Bronschhofen hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bronschhofen auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Arbon 05 1. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (17.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Für Wattwil Bunt 1929 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Wattwil Bunt 1929 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wattwil Bunt 1929 tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (16.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 2:2 (2:2) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 12. Jeton Seferi (Penalty) 0:1.16. Raphael Schwager 1:1. 24. Roger Kuhn 1:2. 34. Michel Helbling 2:2. – Bronschhofen: Janis Kühne, Simon Pabst, Matteo Lima, Stefan Ott, Alain Mürner, Philipp Flammer, Michel Helbling, Raphael Schwager, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Marco Osterwalder, Silvio Bahoric, Marvin Romer, Christoph Schneider, Adrijan Halimi, Haxhi Shala, Yannic Porchet, Jeton Seferi, Maximilien Schönenberger, Roger Kuhn. – Verwarnungen: 46. Roger Kuhn, 49. Raphael Schwager, 67. Nicola Guntersweiler, 73. Marco Osterwalder, 77. Christoph Schneider.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

