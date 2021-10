2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen siegt gegen Sirnach – Raphael Schwager mit Siegtor Bronschhofen behielt im Spiel gegen Sirnach am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Bronschhofen geriet zunächst in Rückstand, als Marco Aurelio De Assuncao Soares in der 11. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sirnach gelang. In der 15. Minute glich Bronschhofen jedoch aus und ging in der 36. Minute in Führung. Torschützen waren Philipp Flammer und Raphael Schwager.

Bei Sirnach erhielten Helder Filipe De Matos Vieira (57.), Liridon Ajrizi (65.) und Thomas Braun (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bronschhofen, Philipp Flammer (72.) kassierte sie.

Bronschhofen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 22 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match. In der Abwehr ist Bronschhofen sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Bronschhofen unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Bronschhofen hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Bronschhofen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Wattwil Bunt 1929 1. Diese Begegnung findet am 7. November statt (14.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Für Sirnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 6. Sirnach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sirnach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Uzwil 2 (Platz 4). Die Partie findet am 7. November statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Sirnach 1 2:1 (2:1) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 11. Marco Aurelio De Assuncao Soares 0:1. 15. Philipp Flammer 1:1. 36. Raphael Schwager 2:1. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Simon Pabst, Stefan Ott, Philipp Flammer, Marcel Wild, Tsega Khangsar, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Jonas Wiesli, Metin Sakiri, Adrian Rentsch. – Sirnach: Alessio Specchia, Thomas Braun, Ruben Miguel Correia Simoes, Igor Kojic, Dalibor Velickovic, Livio De Giosa, Florentin Bytyqi, Helder Filipe De Matos Vieira, Dario Martic, Marco Aurelio De Assuncao Soares, Bruno Filipe de Oliveira Cardoso. – Verwarnungen: 57. Helder Filipe De Matos Vieira, 65. Liridon Ajrizi, 72. Philipp Flammer, 90. Thomas Braun.

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 9 Spiele/23 Punkte (33:14). 2. SC Bronschhofen 1 10/22 (22:11), 3. FC Romanshorn 1 9/15 (20:15), 4. FC Uzwil 2 9/14 (12:10), 5. FC Arbon 05 1 9/13 (16:14), 6. FC Sirnach 1 10/11 (17:23), 7. FC Bischofszell 1 9/10 (15:14), 8. FC Schmerikon 1 9/10 (13:15), 9. FC Steinach 1 9/9 (14:16), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 9/9 (12:20), 11. FC Henau 1 9/9 (15:25), 12. FC Linth 04 2 9/7 (11:23).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2021 06:31 Uhr.