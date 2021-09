2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen siegt gegen Bischofszell – Andi Qerfozi trifft zum Sieg Bronschhofen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Bischofszell 1:0.

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Andi Qerfozi traf in der 70. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Nando Nay (69.) und Florian Eggenberger (72.). Eine Verwarnung gab es für Bronschhofen, nämlich für Raphael Schwager (60.).

In der Abwehr gehört Bronschhofen zu den Besten: Total liess das Team 2 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.5 Toren pro Spiel (Rang 1).

Unverändert liegt Bronschhofen auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Bronschhofen hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Bronschhofen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Romanshorn 1. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Bischofszell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat vier Punkte. Bischofszell hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Uzwil 2. Diese Begegnung findet am 26. September statt (15.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Bischofszell 1 1:0 (0:0) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tor: 70. Andi Qerfozi (Penalty) 1:0. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Andrin Owassapian, Stefan Ott, Simon Pabst, Marcel Wild, Matteo Lima, Philipp Flammer, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Julian Kamm, Raphael Schwager. – Bischo: Levin Spring, Flavio Schöb, Pascal Alder, Reto Dähler, Nando Nay, David Henriques Lopes, Antonio Macedo, Samuel Weber, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Domenico Ventrici. – Verwarnungen: 60. Raphael Schwager, 69. Nando Nay, 72. Florian Eggenberger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: SC Bronschhofen 1 - FC Bischofszell 1 1:0, FC Linth 04 2 - FC Henau 1 3:2

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 4 Spiele/10 Punkte (17:9). 2. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 3. SC Bronschhofen 1 4/9 (6:2), 4. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 5. FC Bischofszell 1 4/4 (7:7), 6. FC Wattwil Bunt 1929 1 4/4 (7:10), 7. FC Schmerikon 1 2/3 (2:2), 8. FC Arbon 05 1 3/3 (8:8), 9. FC Romanshorn 1 3/3 (7:5), 10. FC Linth 04 2 4/3 (6:9), 11. FC Steinach 1 4/3 (6:9), 12. FC Henau 1 4/1 (5:17).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 22:31 Uhr.