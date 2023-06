2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen setzt Siegesserie auch gegen Eschenbach fort – Entscheidung in der Schlussminute Bronschhofen setzt seine Siegesserie auch gegen Eschenbach fort. Das 2:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Bronschhofen geriet zunächst in Rückstand, als Alexander Aerne in der 48. Minute die zwischenzeitliche Führung für Eschenbach gelang. In der 61. Minute glich Bronschhofen jedoch aus und ging in der 92. Minute in Führung. Torschützen waren Andi Qerfozi und Jonas Wiesli.

Bei Bronschhofen sah Andi Qerfozi (81.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Andi Qerfozi (81.) und Jonas Wiesli (92.). Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Javier Bolliger (87.) und Yanneck Hölscher (89.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Bronschhofen. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Bronschhofen ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Bronschhofen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Eschenbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 10. Für Eschenbach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Eschenbach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Eschenbach 1 2:1 (0:0) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 48. Alexander Aerne 0:1. 61. Andi Qerfozi 1:1. 92. Jonas Wiesli 2:1. – Bronschhofen: Silvan Düring, Alain Mürner, Stefan Ott, Bujar Sejdi, Alexander Hafner, Daniel Widmer, Raphael Schwager, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Ramon Widmer, Jonas Wiesli. – Eschenbach: Raffael Riget, Silvan Aranda, Nicola Brunner, Alexander Aerne, Ramon Huber, Nikola Ratkovic, Dominik Hinder, Sander Gross, Kristjan Nikollbibaj, Gioele Stumpo, Zef Gojani. – Verwarnungen: 81. Andi Qerfozi, 87. Javier Bolliger, 89. Yanneck Hölscher, 92. Jonas Wiesli – Ausschluss: 81. Andi Qerfozi.

