2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen mit Sieg gegen Tobel-Affeltrangen – Später Siegtreffer Sieg für Bronschhofen: Gegen Tobel-Affeltrangen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Bronschhofen gelang Andi Qerfozi in der 86. Minute. In der 51. Minute hatte Raphael Schwager Bronschhofen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Tobel-Affeltrangen fiel in der 76. Minute durch Levin Rogg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Bronschhofen sah Philipp Flammer (74.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Bronschhofen weitere vier gelbe Karten. Bei Tobel-Affeltrangen erhielten Levin Rogg (46.) und Mino Fasel (77.) eine gelbe Karte.

Bronschhofen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 6. Für Bronschhofen ist es der zweite Sieg in Serie. Bronschhofen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Auf Bronschhofen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Steinach 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, Bleiche, Steinach).

Nach der Niederlage büsst Tobel-Affeltrangen drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 9. Tobel-Affeltrangen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Tobel-Affeltrangen tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: SC Bronschhofen 1 - FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 2:1 (0:0) - Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen – Tore: 51. Raphael Schwager 1:0. 76. Levin Rogg 1:1. 86. Andi Qerfozi 2:1. – Bronschhofen: Silvan Düring, Simon Pabst, Philipp Flammer, Bujar Sejdi, Julian Kamm, Raphael Schwager, Tsega Khangsar, Andi Qerfozi, Nicola Guntersweiler, Michel Helbling, Jonas Wiesli. – Tobel-Affeltrangen 1: Lars Meienberger, Mino Fasel, Dario Loser, Patrik Keiser, Timo Wagner, Sebastian Buhl, Aleksandar lapcevic, Jan Eisenring, Nico Manz, Niels Flück, Noah Wider. – Verwarnungen: 22. Bujar Sejdi, 31. Philipp Flammer, 45. Andi Qerfozi, 46. Levin Rogg, 70. Tsega Khangsar, 77. Mino Fasel – Ausschluss: 74. Philipp Flammer.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 01:20 Uhr.

