3. Liga, Gruppe 4 Björn Queetz führt Wängi mit drei Toren zum Sieg gegen Frauenfeld Wängi holt gegen Frauenfeld auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenvierte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 5:2.

Erst in der zweiten Halbzeit drehte Wängi auf, dafür gelangen dem Team gleich fünf Treffer.

Frauenfeld waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (63. Minute) und zum 2:2 (68. Minute).

Matchwinner für Wängi war Björn Queetz, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Wängi waren: Samuel Keiser (1 Treffer) und Michael Schneider (1 Treffe.) die Torschützen für Frauenfeld waren: Timo Incontrada und Lorenzo Galati.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Frauenfeld gab es fünf gelbe Karten. Bei Wängi erhielten Fabian Widmer (67.), Cristian De Rosa (77.) und Björn Queetz (82.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Wängi den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 36 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.4 Toren pro Match.

Wängi rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 26 Punkte bedeuten Rang 3. Wängi hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Wängi tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 1. Mai statt (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Für Frauenfeld hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Frauenfeld war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 1. Mai statt (16.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Frauenfeld 2 - FC Wängi 1 2:5 (0:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 51. Samuel Keiser 0:1. 55. Michael Schneider 0:2. 63. Timo Incontrada 1:2. 68. Lorenzo Galati 2:2. 80. Björn Queetz (Penalty) 2:3.85. Björn Queetz 2:4. 87. Björn Queetz 2:5. – Frauenfeld: Can Karapalanci, Timo Incontrada, Joel Lüthy, Ledion Jashari, Youssef Marhoussi, Lorenzo Galati, Arsim Zuta, Djenis Mazlami, Mirza Huskic, Yannic Huser, Fernando Jose Alvarez Toro. – Waengi: Thierry Rusch, Bobby Rast, Fabian Widmer, Matthias Tuchschmid, Gianluca Tedesco, Samuel Keiser, Oliver Burgermeister, Simon Böhi, Cristian De Rosa, Björn Queetz, Michael Schneider. – Verwarnungen: 16. Djenis Mazlami, 52. Yannic Huser, 57. Lorenzo Galati, 67. Fabian Widmer, 67. Mirza Huskic, 77. Cristian De Rosa, 78. Can Karapalanci, 82. Björn Queetz.

