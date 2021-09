3. Liga, Gruppe 4 Björn Queetz führt Wängi mit drei Toren zum Sieg gegen Aadorf Wängi behielt im Spiel gegen Aadorf am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

(chm)

Björn Queetz schoss Wängi in der 73. Minute zur 1:0-Führung. Zwei Minuten dauerte es, ehe Björn Queetz erneut erfolgreich war. Er traf in der 75. Minute zum 2:0 für Wängi. Cristian De Rosa baute in der 78. Minute die Führung für Wängi weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Björn Queetz, der in der 91. Minute die Führung für Wängi auf 4:0 ausbaute.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Josua Bühler von Aadorf erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

Wängi spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 11 erzielten Toren Rang 3.

Wängi machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 2. Für Wängi ist es bereits der dritte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Wängi gingen unentschieden aus. Wängi konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Wängi geht es daheim gegen FC Münchwilen 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (18.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Mit der Niederlage rückt Aadorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 4. Aadorf hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Aadorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Tägerwilen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (11.00 Uhr, Tägermoos, Tägerwilen).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Wängi 1 0:4 (0:0) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 73. Björn Queetz 0:1. 75. Björn Queetz 0:2. 78. Cristian De Rosa 0:3. 91. Björn Queetz 0:4. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Fabian Stalder, Samuele Serafino, Jeremmy Kitolo, Melvin Mwakunemwa, Elias Moser, Josua Bühler, Dennis Luginbühl, Aleandro Serafino. – Waengi: Roman Meiler, Sascha Widmer, Fabian Widmer, Bobby Rast, Cristian De Rosa, Massimo Tedesco, Samuel Keiser, Simon Böhi, Yanick Lanker, Björn Queetz, Michael Schneider. – Verwarnungen: 83. Josua Bühler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: SC Aadorf 1 - FC Wängi 1 0:4, FC Münsterlingen 1 - FC Romanshorn 2 0:2, FC Münchwilen 1 - FC Dussnang 1 2:1, FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Kreuzlingen 2 1:0

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 5 Spiele/15 Punkte (13:3). 2. FC Wängi 1 5/11 (11:5), 3. FC Tägerwilen 1 4/10 (19:6), 4. SC Aadorf 1 5/9 (8:11), 5. FC Neukirch-Egnach 1 4/6 (8:8), 6. FC Kreuzlingen 2 5/6 (6:11), 7. FC Münchwilen 1 5/6 (8:12), 8. FC Dussnang 1 5/6 (8:12), 9. FC Münsterlingen 1 5/4 (8:10), 10. FC Romanshorn 2 5/4 (5:7), 11. FC Frauenfeld 2 4/3 (7:7), 12. FC Wil 1900 1 4/1 (4:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

