4. Liga, Gruppe 6 Bischofszell verliert gegen Seriensieger Berg Berg setzt seine Siegesserie auch gegen Bischofszell fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

Berg ging in der 3. Spielminute durch Joël Alt in Führung, ehe Bischofszell in der 4. Minute (Joe Limoncelli) der Ausgleich gelang. In der 18. Minute gelang Julian Stahel der Führungstreffer zum 2:1 für Berg.

Per Penalty erhöhte Sasa Bajkusa in der 31. Minute zum 3:1 für Berg. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Raul Perez Muinos in der 70. Minute, als er für Berg zum 4:1 traf.

Gelbe Karten gab es bei Bischofszell für Aleksi Stähli (65.), Joe Limoncelli (71.) und Thomas Frei (84.). Bei Berg erhielten Besart Abazi (46.) und Ramon Hinder (61.) eine gelbe Karte.

Unverändert liegt Berg auf Rang 3. Das Team hat neun Punkte. Berg feiert mit dem Sieg gegen Bischofszell bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Für Berg geht es auswärts gegen FC Zuzwil 2 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 10. September statt (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Bischofszell liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Bischofszell hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Mit dem viertplatzierten FC Henau 2 kriegt es Bischofszell als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Bischofszell 2 4:1 (3:1) - Meienägger, Berg – Tore: 3. Joël Alt 1:0. 4. Joe Limoncelli 1:1. 18. Julian Stahel 2:1. 31. Sasa Bajkusa (Penalty) 3:1.70. Raul Perez Muinos 4:1. – Berg: Christian Streckeisen, Malik Neusch, Ramon Hinder, Fabian Helfenberger, Sven Brülisauer, Julian Stahel, Joël Alt, Jose Manuel Burgos Bennett, Sasa Bajkusa, Raul Perez Muinos, Michel Trigo. – Bischo: Stefan Schär, Lukas Keller, Joost Willems, Florian Shoshi, Samuel Schöb, Joe Limoncelli, Milan Stojcic, Danilo Banha Soares, Robin Fitze, Marc Keller, Erik Willems. – Verwarnungen: 46. Besart Abazi, 61. Ramon Hinder, 65. Aleksi Stähli, 71. Joe Limoncelli, 84. Thomas Frei.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - AS Calcio Kreuzlingen 2 7:0, SC Berg 1 - FC Bischofszell 2 4:1, FC Uzwil 3a - FC Amriswil 2 4:2, FC KS-Sulgen 1 - FC Henau 2 0:11

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1a 3 Spiele/9 Punkte (15:1). 2. FC Niederwil 1 3/9 (21:2), 3. SC Berg 1 3/9 (14:3), 4. FC Henau 2 3/6 (13:4), 5. FC Uzwil 3a 3/6 (10:6), 6. FC Amriswil 2 3/3 (6:7), 7. FC Zuzwil 2 3/3 (4:10), 8. FC KS-Sulgen 1 3/0 (1:28), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 3/0 (4:16), 10. FC Bischofszell 2 3/0 (2:13).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 14:07 Uhr.