2. Liga, Gruppe 2 Bischofszell sorgt bei Bronschhofen für Überraschung – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschender Sieg für Bischofszell: Das Team auf Tabellenrang 7 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Bronschhofen (2. Rang) zuhause 2:1 geschlagen.

(chm)

Der Siegtreffer für Bischofszell gelang Mateo Rivas in der 93. Minute. In der 14. Minute hatte Rinor Hiseni Bischofszell in Führung gebracht. Der Ausgleich für Bronschhofen fiel in der 75. Minute durch Andi Qerfozi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Bischofszell erhielten Thilo Knellwolf (85.) und Flavio Schöb (91.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bronschhofen erhielt: Andi Qerfozi (80.)

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Bischofszell um einen Platz nach vorne. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Bischofszell ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Bischofszell wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Uzwil 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. Mai statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Für Bronschhofen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 2. Für Bronschhofen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bronschhofen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Romanshorn 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 8. Mai statt (11.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - SC Bronschhofen 1 2:1 (1:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 14. Rinor Hiseni 1:0. 75. Andi Qerfozi 1:1. 93. Mateo Rivas 2:1. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Silvio Näf, Pascal Alder, Reto Dähler, Lars Musa, Samuel Weber, Alessio Schnegg, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Bronschhofen: Marc Bahar, Simon Pabst, Alain Mürner, Stefan Ott, Andrin Owassapian, Andi Qerfozi, Raphael Schwager, Jonas Wiesli, Michel Helbling, Ramon Widmer, Adrian Rentsch. – Verwarnungen: 80. Andi Qerfozi, 85. Thilo Knellwolf, 91. Flavio Schöb.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 03:56 Uhr.