2. Liga, Gruppe 2 Bischofszell mit Sieg gegen Linth – Siegtreffer durch Lars Musa Sieg für Bischofszell: Gegen Linth gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Bischofszell gelang Lars Musa in der 61. Minute. In der 38. Minute hatte Lars Musa Bischofszell in Führung gebracht. Der Ausgleich für Linth fiel in der 58. Minute durch Nicolas Braunschweig.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bischofszell kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Linth für Urban Brunner (54.) und Callum Niederberger (83.).

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Mit dem Sieg rückt Bischofszell um einen Platz nach vorne. Mit 21 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Bischofszell hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Bronschhofen 1 (Platz 10). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Mit der Niederlage rückt Linth in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 11. Linth hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Linth trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 30. April statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Bischofszell 1 - FC Linth 04 2 2:1 (1:0) - Bruggfeld, Bischofszell – Tore: 38. Lars Musa 1:0. 58. Nicolas Braunschweig 1:1. 61. Lars Musa 2:1. – Bischo: Levin Spring, Flavio Schöb, Nicolas Spiegel, Benjamin Weber, Florian Eggenberger, Lukas Vallone, Aldin Mujkanovic, Thilo Knellwolf, Dominik Neuhauser, Lars Musa, Samuel Weber. – Linth: Bastian Weibel, Mike Jud, Noël Gehrig, Dominic Noser, Nebojsa Miljic, Urban Brunner, Angelo Contardi, Callum Niederberger, Bleon Ramadani, Kaan Polat, Nicolas Braunschweig. – Verwarnungen: 44. Benjamin Weber, 54. Urban Brunner, 60. Lukas Vallone, 83. Callum Niederberger, 85. Samuel Weber, 90. Lars Musa, 92. David Henriques Lopes.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

