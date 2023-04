4. Liga, Gruppe 6 Bischofszell mit Auswärtssieg bei Amriswil Bischofszell gewinnt am Samstag auswärts gegen Amriswil 3:2.

(chm)

Amriswil ging zunächst in Führung, als Elldin Rexha in der 7. Minute traf. Dann glich aber David Henriques Lopes (43.) für Bischofszell aus. Patrik Silva Simoes in der 58. Minute und Patrik Silva Simoes in der 85. Minute brachten Bischofszell sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Amriswil noch auf 2:3 heran. Beson Esati war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Amriswil erhielten Almir Ahmedi (26.), Denis Smajovik (31.) und Beson Esati (76.) eine gelbe Karte. Bei Bischofszell erhielten Nico Limoncelli (59.) und Patrik Silva Simoes (69.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Amriswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Bischofszell nicht verändert. Mit acht Punkten liegt das Team auf Rang 9. Bischofszell hat bisher zweimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Bischofszell konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Bischofszell geht es in einem Heimspiel gegen FC Wängi 2 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 14. April statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Für Amriswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 7. Für Amriswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Amriswil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (18.00 Uhr, Breite Tobel, Tobel).

Telegramm: FC Amriswil 2a - FC Bischofszell 2 2:3 (1:1) - Tellenfeld, Amriswil – Tore: 7. Elldin Rexha 1:0. 43. David Henriques Lopes (Penalty) 1:1.58. Patrik Silva Simoes 1:2. 85. Patrik Silva Simoes 1:3. 92. Beson Esati 2:3. – Amriswil: Dominik Streller, Ramon Brivio, Beson Esati, Nils Oberhänsli, Elldin Rexha, Malick Huber, Luis Carlos Almeida Dias, Almir Ahmedi, Mirjet Bekiri, Denis Smajovik, Filip Prenrecaj. – Bischo: Stefan Schär, Aleksi Stähli, Thierry Spring, Damian Keller, Timo Tauber, Joe Limoncelli, Nico Limoncelli, Leandro Viudez Fitze, Erik Willems, David Henriques Lopes, Patrik Silva Simoes. – Verwarnungen: 26. Almir Ahmedi, 31. Denis Smajovik, 59. Nico Limoncelli, 69. Patrik Silva Simoes, 76. Beson Esati.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 05:33 Uhr.