2. Liga, Gruppe 2 Bischofszell gewinnt klar gegen Rapperswil-Jona 1928 Sieg für Bischofszell: Gegen Rapperswil-Jona 1928 gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Marko Vranic für Bischofszell. In der 18. Minute traf er zum 1:0. In der 23. Minute baute Thilo Knellwolf den Vorsprung für Bischofszell auf zwei Tore aus (2:0). Ardit Rexhepi sorgte in der 31. Minute für Rapperswil-Jona 1928 für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Rinor Hiseni erhöhte in der 48. Minute zur 3:1-Führung für Bischofszell. Flavio Schöb schoss das 4:1 (76. Minute) für Bischofszell und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Bischofszell sah Rinor Hiseni (60.) die rote Karte. Gelb erhielt Rinor Hiseni (30.). Gelbe Karten gab es bei Rapperswil-Jona 1928 für Manuel Bonsu (64.), Marko Bozinovic (73.) und Luka Luburic (90.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bischofszell eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.7 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bischofszell die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Bischofszell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Bischofszell ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Bischofszell ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Trotz der Niederlage bleibt Rapperswil-Jona 1928 auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 46 Punkte auf dem Konto. Rapperswil-Jona 1928 hat bisher 14mal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Rapperswil-Jona 1928 ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Bischofszell 1 1:4 (1:2) - Grünfeld, Jona – Tore: 18. Marko Vranic 0:1. 23. Thilo Knellwolf 0:2. 31. Ardit Rexhepi 1:2. 48. Rinor Hiseni 1:3. 76. Flavio Schöb 1:4. – Rapperswil-Jona 1928: Luigi Marco Andrea Spataro, Silvan Schiess, Mattia Spiniello, Marko Bozinovic, Manuel Bonsu, Oliver Martinovic, Rachad Ganiyou, Milos Gecic, Bleon Ramadani, Nazmi Bajrami, Ardit Rexhepi. – Bischo: Joshua Weber, Silvio Näf, Marko Vranic, Pascal Alder, Reto Dähler, Lars Musa, Samuel Weber, Florian Eggenberger, Nicolas Spiegel, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Verwarnungen: 30. Rinor Hiseni, 64. Manuel Bonsu, 73. Marko Bozinovic, 90. Luka Luburic – Ausschluss: 60. Rinor Hiseni.

