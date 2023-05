4. Liga, Gruppe 6 Bischofszell gewinnt deutlich gegen Calcio Bischofszell behielt im Spiel gegen Calcio am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:1.

(chm)

Calcio erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Rijad Bajrami ging das Team in der 7. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 9, als Lorik Krasniqi für Bischofszell erfolgreich war.

Danach drehte Bischofszell auf. Das Team schoss ab der 17. Minute noch fünf weitere Tore, während Calcio kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:1.

Die Torschützen für Bischofszell waren: Patrik Silva Simoes (2 Treffer), Lorik Krasniqi (2 Treffer), Semin Avdiu (1 Treffer) und Nico Limoncelli (1 Treffer). Einziger Torschütze für Calcio war: Rijad Bajrami (1 Treffer).

Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Calcio. Bischofszell behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Bischofszell eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Bischofszell die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Calcio ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 74 Tore in 14 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 5.3 Toren pro Spiel (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Bischofszell unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 7. Bischofszell hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bischofszell spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Eschlikon 1 (Platz 5). Die Partie findet am Mittwoch (10. Mai) statt (20.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Calcio verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Calcio hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. 13 Spiele gingen verloren.

Calcio trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Amriswil 2a (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 2 - FC Bischofszell 2 1:6 (1:2) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 7. Rijad Bajrami 1:0. 9. Lorik Krasniqi 1:1. 17. Patrik Silva Simoes (Penalty) 1:2.60. Lorik Krasniqi 1:3. 62. Nico Limoncelli 1:4. 68. Patrik Silva Simoes 1:5. 94. Semin Avdiu 1:6. – Calcio: Branislav Kostadinov, Niklas Weiss, Yasin Kücükogul, Antonino Garau, Visian Dalifi, Philipp Mangold, Azzedine Bouchari, Shkelqim Berisha, Diego Semeraro Branco, Rijad Bajrami, Kamal Ezzamouri. – Bischo: Joshua Weber, Thierry Spring, Florian Shoshi, Damian Keller, Jan Haas, Guillaume Pedrazzini, Joe Limoncelli, Aleksi Stähli, Patrik Silva Simoes, Leandro Viudez Fitze, Lorik Krasniqi. – Verwarnungen: 32. Rijad Bajrami, 35. Visian Dalifi, 57. Azzedine Bouchari, 84. Mauro Anello, 90. Philipp Mangold.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2023 23:40 Uhr.