3. Liga, Gruppe 3 Besa setzt Siegesserie auch gegen Staad fort – Arbnor Morina als Matchwinner Besa reiht Sieg an Sieg: Gegen Staad hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Besa gelang Arbnor Morina in der 70. Minute. In der 20. Minute hatte Fabio Martins Soares Besa in Führung gebracht. Der Ausgleich für Staad fiel in der 39. Minute durch Slobodan Aksic.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Staad sah Atila Prado (61.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Staad weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Besa für Sevalj Ljatifi (16.), Florent Imeri (38.) und Amel Grbic (86.).

In der Abwehr gehört Besa zu den Besten: Total liess das Team 21 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.8 Toren pro Spiel (Rang 3).

Besa rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 25 Punkte bedeuten Rang 3. Besa hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Besa spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Teufen 1 (Platz 6). Die Partie findet am 1. April statt (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Staad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Staad hat bisher siebenmal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Staad auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Abtwil-Engelburg 2. Die Partie findet am 15. April statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Staad 1 2:1 (1:1) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 20. Fabio Martins Soares 1:0. 39. Slobodan Aksic (Penalty) 1:1.70. Arbnor Morina (Penalty) 2:1. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Arlind Amidi, Florent Imeri, Deniz Sidar Tuncbel, Fabio Martins Soares, Arbnor Morina, Lundrim Sutaj, Sevalj Ljatifi, Granit Cekaj. – Staad: Sedin Garic, Andri Knellwolf, Luca Grab, Atila Prado (Atila Araujo Prado), Aleksa Milivojevic, Iain Geisselhardt, Edrin Gagica, Gazmend Morina, Gabriel Navarro, Pascal Nussbaum, Slobodan Aksic. – Verwarnungen: 16. Sevalj Ljatifi, 31. Iain Geisselhardt, 34. Amir Huskic, 38. Florent Imeri, 41. Gazmend Morina, 54. Atila Prado, 86. Amel Grbic – Ausschluss: 61. Atila Prado.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 03:09 Uhr.