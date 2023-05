3. Liga, Gruppe 3 Besa lässt sich von Romanshorn kein Bein stellen Besa siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Romanshorn: Der Tabellendritte siegt zuhause 5:1 gegen den Tabellenneunten.

In der zweiten Halbzeit erzielte Besa über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Romanshorn war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 70. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Besa waren: Sevalj Ljatifi, Mark Lekaj, Lundrim Sutaj, Fabio Martins Soares und Arbnor Morina. Einziger Torschütze für Romanshorn war: Davide Sidler (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Julian Anthenien von Romanshorn erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Romanshorn ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3 (Rang 9).

Besa bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 41 Punkte bedeuten Rang 3. Besa hat bisher 13mal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Besa auswärts mit FC Fortuna SG 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 27. Mai statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Wittenbach 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Romanshorn 2 5:1 (2:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 8. Sevalj Ljatifi 1:0. 23. Fabio Martins Soares 2:0. 60. Mark Lekaj 3:0. 65. Lundrim Sutaj 4:0. 70. Davide Sidler 4:1. 84. Arbnor Morina 5:1. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Deniz Sidar Tuncbel, Florent Imeri, Sevalj Ljatifi, Lundrim Sutaj, Mark Lekaj, Fabio Martins Soares, Arbnor Morina, Granit Cekaj. – Romanshorn: Alihan Kayisoglu, Temesgen Zerzgie, Florian Schefer, Alex Sallmann, Julian Anthenien, Cédric Bieri, Mike Lieberherr, Damian Koller, Joel Stauffiger, Davide Sidler, Attilio Stefania. – Verwarnungen: 39. Julian Anthenien.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 02:17 Uhr.