3. Liga, Gruppe 3 Besa lässt sich von Appenzell kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 3 vs. 10) ist Besa am Sonntag seiner Favoritenrolle gegen Appenzell gerecht geworden und hat zuhause 3:2 gewonnen.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Besa: Arbnor Morina brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Appenzell glich in der 35. Minute durch Lars Manser aus. Granit Cekaj schoss Besa in der 39. Minute zur 2:1-Führung.

Sevalj Ljatifi sorgte in der 56. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Besa. In der Schlussphase kam Appenzell noch auf 2:3 heran. Kevin Streule war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Besa für Arlind Amidi (18.) und Jozo Vukadin (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Appenzell, Kevin Streule (84.) kassierte sie.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Besa bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Appenzell ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 56 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Die Tabellensituation bleibt für Besa unverändert. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 3. Für Besa ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Besa gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Besa zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Romanshorn 2. Die Partie findet am 21. Mai statt (17.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 11. Für Appenzell ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Appenzell gingen unentschieden aus.

Appenzell trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Fortuna SG 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (16. Mai) statt (20.15 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Appenzell 1 3:2 (2:1) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 6. Arbnor Morina 1:0. 35. Lars Manser 1:1. 39. Granit Cekaj 2:1. 56. Sevalj Ljatifi 3:1. 94. Kevin Streule 3:2. – Besa: Drilon Demiri, Fabio Martins Soares, Blerim Adzijaj, Arlind Amidi, Florent Imeri, Deniz Sidar Tuncbel, Enis Latifi, Arbnor Morina, Sevalj Ljatifi, Amel Grbic, Granit Cekaj. – Appenz: Lukas D Olif, Dimitri Wyss, Marko Jurkic, Alem Alic, Marco Hörler, Michael Dörig, Luca Hörler, Simon Baumann, Jonas Signer, Lars Manser, Kevin Streule. – Verwarnungen: 18. Arlind Amidi, 81. Jozo Vukadin, 84. Kevin Streule.

