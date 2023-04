3. Liga, Gruppe 3 Besa entscheidet Showdown gegen Wittenbach für sich – Entscheidung in der Schlussminute Besa setzt seine Siegesserie auch gegen Wittenbach fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

Den Auftakt machte Amel Grbic, der in der 8. Minute für Besa zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Loris Pellegatta Besa mit zwei Treffern 2:0 in Führung. In der 50. Minute gelang Wittenbach (Patrick Brülisauer) der Anschlusstreffer (1:2).

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 54, als Luca Brülisauer für Wittenbach erfolgreich war. Granit Cekaj brachte Besa 3:2 in Führung (79. Minute). Zum Ausgleich für Wittenbach traf Gianni Colonna in der 85. Minute. Kurz vor Schluss, in der 94. Minute traf Sevalj Ljatifi zum 4:3-Siegestreffer für Besa.

Im Spiel gab es gleich vier rote Karten. Bei Besa gab es gleich drei rote Karten, und zwar für Elmir Balagic (85.), Fabio Martins Soares (89.) und Arlind Amidi (91.). Gelbe Karten sahen zudem Fabio Martins Soares (34.), Enis Latifi (53.) und Arlind Amidi (91.). Bei Wittenbach sah Ramon Mahr (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominik Eisenhut (7.) und Ciro Marino (53.).

Die Tabellensituation bleibt für Besa unverändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Besa hat bisher zehnmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Besa auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team SC Brühl SG 2. Das Spiel findet am 23. April statt (13.30 Uhr, Paul).

Trotz der Niederlage bleibt Wittenbach auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 34 Punkte auf dem Konto. Wittenbach hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Wittenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes trifft Wittenbach zuhause mit FC Fortuna SG 1 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Wittenbach 1 4:3 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 8. Amel Grbic (Penalty) 1:0.37. Loris Pellegatta 2:0. 50. Patrick Brülisauer 2:1. 54. Luca Brülisauer 2:2. 79. Granit Cekaj 3:2. 85. Gianni Colonna 3:3. 94. Sevalj Ljatifi 4:3. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Blerim Adzijaj, Arlind Amidi, Fabio Martins Soares, Sevalj Ljatifi, Loris Pellegatta, Enis Latifi, Deniz Sidar Tuncbel, Arbnor Morina, Granit Cekaj. – Wittenbach: Severin Stricker, Ramon Mahr, Pascal Keller, Joel Pfister, Dominik Eisenhut, Jan Zellweger, Lukas Hungerbühler, Loris Flück, Ciro Marino, Luca Brülisauer, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 7. Dominik Eisenhut, 34. Fabio Martins Soares, 53. Enis Latifi, 53. Ciro Marino, 91. Arlind Amidi – Ausschlüsse: 75. Ramon Mahr, 85. Elmir Balagic, 89. Fabio Martins Soares, 91. Arlind Amidi.

