3. Liga, Gruppe 3 Berkay Oeztürk schiesst Abtwil mit vier Treffern zum Sieg gegen Fortuna SG Abtwil gewinnt am Samstag auswärts gegen Fortuna SG 4:0.

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Luca Cocola, sorgte in der 5 für den Ausgleich für Fortuna. In der 14. Minute traf Patrick Menzi für Fortuna zum 0:0-Ausgleich. In der 18. Minute gelang Berkay Oeztürk der Führungstreffer zum 1:0 für Abtwil. In der 46. Minute baute der gleiche Berkay Oeztürk die Führung für Abtwil weiter aus. In der 74. Minute traf Berkay Oeztürk bereits wieder. Er erhöhte auf 3:0 für Abtwil. Es handelte sich um einen Penalty.

Mit einem weiteren Tor sorgte Berkay Oeztürk in der 90. Minute für das 4:0 für Abtwil.

Bei Abtwil erhielten Kevin Kläger (82.) und Jeanret Drittenbass (85.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Fortuna SG.

In den bisherigen Spielen ist Abtwil nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.7. Das bedeutet, dass Abtwil die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Fortuna SG kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 42 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel (Rang 12).

Die Tabellensituation hat sich für Abtwil nicht verändert. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 11. Abtwil hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren.

Abtwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Romanshorn 2 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 25. März statt (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna SG war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Fortuna SG geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederwil 1 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Abtwil-Engelburg 2 2:4 (0:1) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 5. Luca Cocola (Penalty) 0:0.14. Patrick Menzi 0:0. 18. Berkay Oeztürk 0:1. 46. Berkay Oeztürk 0:2. 74. Berkay Oeztürk (Penalty) 0:3.90. Berkay Oeztürk 0:4. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Loïc Wolfensberger, Philipp Lehmann, Fabian Rietmann, Pascal Müller, Luca Cocola, Roberto Licci, Patrick Menzi, Florin Hellmüller, Perparim Shala, Christian Städler. – Abtwil: Damian Scherrer, Moritz Kupferschmid, Christian Ammann, David Styger, Matthias Müller, Iven Manser, Jeanret Drittenbass, Felix Kunzmann, Patrick Jenni, Silvan Fässler, Berkay Oeztürk. – Verwarnungen: 72. Patrick Menzi, 74. Sebastian Huarte, 82. Kevin Kläger, 85. Jeanret Drittenbass.

