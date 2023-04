3. Liga, Gruppe 4 Berg verliert gegen Seriensieger Zuzwil – Philip Jud mit Siegtor Zuzwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Berg hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 1:0

(chm)

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Zuzwil das einzige Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Philip Jud in der 78. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Silvan Moser (69.) und Philip Jud (91.). Für Berg gab es keine Karte.

Zuzwil schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 44 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match.

Zuzwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 36 Punkte bedeuten Rang 2. Für Zuzwil ist es der siebte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Zuzwil in einem Auswärtsspiel mit FC Münchwilen 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Nach der Niederlage büsst Berg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 10. Berg hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Berg in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Kirchberg 1. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Zuzwil 1 - SC Berg 1 1:0 (0:0) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tor: 78. Philip Jud 1:0. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniele Di Gaetano, Tim Benz, Philip Jud, Sven Benz, Raul Weibel, Silvan Moser, Kimi Brunner, Raphael Oswald, Graziano Vanadia, Remo Krucker. – Berg: Yanik manhart, Sven Brülisauer, Malik Neusch, Ramon Hinder, Cristiano Lourenco Alves, Jannis Stahel, Thomas Bernet, Jannik Scherb, Julian Stahel, Timo Kurle, Leon Strasser. – Verwarnungen: 69. Silvan Moser, 91. Philip Jud.

