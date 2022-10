3. Liga, Gruppe 4 Berg verliert gegen Seriensieger Sirnach – Siegesserie von Berg gebrochen Sirnach setzt seine Siegesserie auch gegen Berg fort. Das 4:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Den Auftakt machte Davor Rados, der in der 8. Minute für Sirnach zum 1:0 traf. Sirnach baute die Führung in der 14. Minute (Ardit Aziri) weiter aus (2:0). In der 39. Minute verwandelte Jannis Fäh erfolgreich einen Elfmeter und brachte Berg so auf 1:2 heran.

Labinot Emini sorgte in der 66. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Sirnach. Das letzte Tor der Partie erzielte Zef Nushi, der in der 75. Minute die Führung für Sirnach auf 4:1 ausbaute.

Bei Sirnach erhielten Dalibor Velickovic (30.) und Gjef Uka (61.) eine gelbe Karte. Bei Berg erhielten Ramon Hinder (17.) und Kevin Schüepp (26.) eine gelbe Karte.

Sirnach schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.8 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Berg kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Sirnach. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Sirnach hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sirnach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Zuzwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Berg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Nach drei Siegen in Serie verliert Berg erstmals wieder.

Berg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wängi 1 (Platz 5). Die Partie findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Sirnach 1 1:4 (1:2) - Meienägger, Berg – Tore: 8. Davor Rados 0:1. 14. Ardit Aziri 0:2. 39. Jannis Fäh (Penalty) 1:2.66. Labinot Emini 1:3. 75. Zef Nushi 1:4. – Berg: Franco Gaccioli, Ramon Hinder, Jannis Fäh, Samuel Toussaint, Fabian Helfenberger, Alexander Thurmaier, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Mauro Zingg, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Elias Papadopoulos. – Sirnach: Nico Mannhart, Liridon Ajrizi, Zef Nushi, Dalibor Velickovic, Gjef Uka, Dario Martic, Safet Etemi, Sandro Spalletta, Davor Rados, Labinot Emini, Ardit Aziri. – Verwarnungen: 17. Ramon Hinder, 26. Kevin Schüepp, 30. Dalibor Velickovic, 61. Gjef Uka.

Datenstand: 31.10.2022 01:45 Uhr.

