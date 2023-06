3. Liga, Gruppe 4 Berg verliert gegen Seriensieger Sirnach Sirnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Berg hat das Team am Sonntag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Jelid Veliu eröffnete in der 30. Minute das Skore, als er für Sirnach das 1:0 markierte. Gleichstand war wieder in der 36. Minute hergestellt. Suad Jonuzi traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Berg. In der 66. Minute gelang Isak Beka der Führungstreffer zum 2:1 für Sirnach.

Gleichstand stellte Julian Stahel durch seinen Treffer für Berg in der 72. Minute her. In der 81. Minute hiess es nach einem Eigentor von Malik Neusch 3:2 für Sirnach. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jelid Veliu in der 85. Minute. Er traf zum 4:2 für Sirnach.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kevin Schüepp von Berg erhielt in der 68. Minute die gelbe Karte.

Sirnach schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Sirnach nicht verändert. 41 Punkte bedeuten Rang 4. Sirnach hat bisher 13mal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sirnach tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zuzwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Nach der Niederlage büsst Berg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 20 Punkten auf Rang 10. Berg hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Berg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Wängi 1 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (16.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Sirnach 1 - SC Berg 1 4:2 (1:1) - Kett, Sirnach – Tore: 30. Jelid Veliu 1:0. 36. Eigentor (Suad Jonuzi) 1:1.66. Isak Beka 2:1. 72. Julian Stahel 2:2. 81. Eigentor (Malik Neusch) 3:2.85. Jelid Veliu 4:2. – Sirnach: Nico Mannhart, Dalibor Velickovic, Petrit Bytyqi, Suad Jonuzi, Blend Saiti, Dario Martic, Isak Beka, Sandro Spalletta, Safet Etemi, Gianluca Vizzo, Jelid Veliu. – Berg: Christian Streckeisen, Mauro Zingg, Fabian Helfenberger, Cristiano Lourenco Alves, Leon Strasser, Thomas Bernet, Ramon Hinder, Kevin Schüepp, Julian Stahel, Jannis Stahel, Malik Neusch. – Verwarnungen: 68. Kevin Schüepp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 01:33 Uhr.