4. Liga, Gruppe 6 Berg siegt auch im zweiten Spiel, zweite Niederlage für KS-Sulgen – Dreifach-Torschütze Joël Alt Berg gewinnt am Samstag auswärts gegen KS-Sulgen 6:1.

In der zweiten Halbzeit erzielte Berg über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 1:1 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

KS-Sulgen war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 44. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Matchwinner für Berg war Joël Alt, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Berg waren: Sasa Bajkusa (1 Treffer), Raul Perez Muinos (1 Treffer) und Julian Stahel (1 Treffe.) einziger Torschütze für KS-Sulgen war: Luca Rodighiero (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Berg sah Zivota Marinkovic (59.) die rote Karte. Gelb erhielt Joël Alt (41.). KS-Sulgen blieb ohne Karte.

In der Tabelle steht Berg nach dem zweiten Spiel auf Rang 2 (sechs Punkte). Berg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bischofszell 2. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

KS-Sulgen steht mit null Punkten auf Rang 9. Für KS-Sulgen geht es daheim gegen FC Henau 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (19.00 Uhr, Thurfeld, Schönenberg).

Telegramm: FC KS-Sulgen 1 - SC Berg 1 1:6 (1:1) - Thurfeld, Schönenberg – Tore: 29. Sasa Bajkusa 0:1. 44. Luca Rodighiero 1:1. 50. Raul Perez Muinos 1:2. 51. Julian Stahel 1:3. 68. Joël Alt 1:4. 70. Joël Alt 1:5. 92. Joël Alt 1:6. – Ks Sulgen: Izet Bilali, Agon Imeri, Ilker Demirkiran, Salem Jusufi, Mevlan Avdiji, Anes Ramadani, Davide Sechi, Alban Ademi, Etnik Fidani, Bujar Selishta, Hajdin Ramadani. – Berg: Srdan Radulovic, Malik Neusch, Ramon Hinder, Fabian Helfenberger, Sven Brülisauer, Jannis Stahel, Joël Alt, Jose Manuel Burgos Bennett, Jannik Scherb, Fabio Loffreda, Mauro Zingg. – Verwarnungen: 41. Joël Alt – Ausschluss: 59. Zivota Marinkovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC KS-Sulgen 1 - SC Berg 1 1:6, FC Amriswil 2 - FC Henau 2 0:1

Tabelle: 1. FC Niederwil 1 2 Spiele/6 Punkte (15:1). 2. SC Berg 1 2/6 (9:2), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 2/6 (8:1), 4. FC Zuzwil 2 2/3 (3:4), 5. FC Amriswil 2 2/3 (4:3), 6. FC Henau 2 2/3 (2:4), 7. FC Uzwil 3a 1/0 (1:2), 8. AS Calcio Kreuzlingen 2 1/0 (2:4), 9. FC KS-Sulgen 1 2/0 (1:16), 10. FC Bischofszell 2 2/0 (1:9).

