4. Liga, Gruppe 6

Berg setzt seine Siegesserie auch gegen Zuzwil fort. Das 4:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den zehnten Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie erzielte Julian Stahel für Berg. In der 50. Minute traf er zum 1:0. In der 52. Minute baute Joël Alt den Vorsprung für Berg auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Zuzwil zum 1:2 kam in der 54. Minute. Verantwortlich dafür war Keanu Isenring.

Zum Ausgleich für Zuzwil traf Mario Flammer in der 61. Minute. Joël Alt brachte Berg 3:2 in Führung (81. Minute). Das letzte Tor der Partie fiel in der 95. Minute, als Manuel Brugger für Berg auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Berg erhielten Joël Alt (78.), Kevin Schüepp (90.) und Sven Brülisauer (93.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Zuzwil.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.9 Toren pro Spiel ist Berg bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Zuzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 37 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.7 Toren pro Spiel (Rang 8).

Unverändert liegt Berg nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 30 Punkten. Berg feiert mit dem Sieg gegen Zuzwil bereits den zehnten Sieg der Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Berg auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte AS Calcio Kreuzlingen 2. Die Partie findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 9. Für Zuzwil ist es bereits die achte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Zuzwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Niederwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 20. April (20.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Zuzwil 2 4:2 (0:0) - Meienägger, Berg – Tore: 50. Julian Stahel 1:0. 52. Joël Alt 2:0. 54. Keanu Isenring 2:1. 61. Mario Flammer 2:2. 81. Joël Alt 3:2. 95. Manuel Brugger 4:2. – Berg: Franco Gaccioli, Malik Neusch, Ramon Hinder, Samuel Toussaint, Fabian Helfenberger, Joel Herbert, Joël Alt, Jannik Scherb, Jannis Stahel, Julian Stahel, Elias Papadopoulos. – Zuzwil: Etienne Jung, Jan Grau, Lukas Gutmann, Lennart Jung, Ramon Gämperli, Philipp Egli, Mario Flammer, Graziano Vanadia, Sven Benz, Igor Küttel, Ronald Downer. – Verwarnungen: 78. Joël Alt, 90. Kevin Schüepp, 93. Sven Brülisauer.

