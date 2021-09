4. Liga, Gruppe 6 Berg setzt Siegesserie auch gegen Calcio fort Berg setzt seine Siegesserie auch gegen Calcio fort. Das 4:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Joël Alt brachte Berg 1:0 in Führung (17. Minute). In der 25. Minute baute Elias Papadopoulos den Vorsprung für Berg auf zwei Tore aus (2:0). Sasa Bajkusa baute in der 29. Minute die Führung für Berg weiter aus (3:0). Es war ein Elfmeter Den tormässigen Schlusspunkt setzte Elias Papadopoulos in der 84. Minute, als er für Berg zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shkelqim Berisha von Calcio erhielt in der 18. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Berg hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Calcio kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 32 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.3 Toren pro Match (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Berg. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Berg feiert mit dem Sieg gegen Calcio bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat dreimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Berg spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Uzwil 3a (Platz 4). Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Calcio hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 9. Für Calcio ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison.

Für Calcio geht es zuhause gegen FC Henau 2 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Oktober (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: SC Berg 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 4:0 (3:0) - Meienägger, Berg – Tore: 17. Joël Alt 1:0. 25. Elias Papadopoulos 2:0. 29. Sasa Bajkusa (Penalty) 3:0.84. Elias Papadopoulos 4:0. – Berg: Christian Streckeisen, Fabian Helfenberger, Ramon Hinder, Malik Neusch, Sven Brülisauer, Julian Stahel, Joël Alt, Sasa Bajkusa, Jannis Stahel, Elias Papadopoulos, Raul Perez Muinos. – Calcio: Sven Kustos, Miguel Antonio Franco, Danino Milelli, Fabrizio Mangiafico, Eren karapalanci, George Dogru, Leonardo Battaglia, Philipp Mangold, Shkelqim Berisha, Ronal Janisch, Cihad Bilir. – Verwarnungen: 18. Shkelqim Berisha.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Weinfelden-Bürglen 1a - FC Amriswil 2 2:0, FC Niederwil 1 - FC Uzwil 3a 1:1, SC Berg 1 - AS Calcio Kreuzlingen 2 4:0, FC KS-Sulgen 1 - FC Bischofszell 2 1:1, FC Henau 2 - FC Zuzwil 2 3:2

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1a 5 Spiele/15 Punkte (22:1). 2. SC Berg 1 5/15 (23:5), 3. FC Niederwil 1 5/13 (33:3), 4. FC Uzwil 3a 6/10 (14:13), 5. FC Henau 2 6/10 (20:12), 6. FC Amriswil 2 5/6 (9:11), 7. FC Bischofszell 2 6/5 (12:19), 8. FC Zuzwil 2 6/3 (10:24), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 6/3 (6:32), 10. FC KS-Sulgen 1 6/1 (5:34).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 19:46 Uhr.