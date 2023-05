3. Liga, Gruppe 4 Berg gewinnt deutlich gegen Kreuzlingen Sieg für Berg: Gegen Kreuzlingen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:0.

(chm)

Das Tor von Nico Gwerder in der 43. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Berg. Mauro Zingg erhöhte in der 51. Minute zur 2:0-Führung für Berg. Berg konnte die Führung in der 73. Spielminute weiter ausbauen, als Jason Uhrig zum 3:0 ins eigene Gehäuse traf. Das letzte Tor der Partie erzielte Manuel Brugger, der in der 78. Minute die Führung für Berg auf 4:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Berg, Elias Papadopoulos (61.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Kreuzlingen erhielt: Vince Tyler Sisman (77.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Berg eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Berg die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kreuzlingen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.5 Tore pro Partie (Rang 12).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Berg. 17 Punkte bedeuten Rang 10. Berg hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Berg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Dussnang 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und 18mal verloren.

Kreuzlingen tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Zuzwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 27. Mai statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - SC Berg 1 0:4 (0:1) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 43. Nico Gwerder 0:1. 51. Mauro Zingg 0:2. 73. Eigentor (Jason Uhrig) 0:3.78. Manuel Brugger (Penalty) 0:4. – Kreuzlingen: Jason Uhrig, Flavio Mammoliti, Vince Tyler Sisman, Nikola Vasic, Ethan Oscar Moore, Amin Aliti, Dannylo Lima Colaco, Tiziano Di Stefano, Adem Arifagic, Donart Sadiku, Ibrahim Selimaj. – Berg: Franco Gaccioli, Mauro Zingg, Fabian Helfenberger, Julian Stahel, Samuel Toussaint, Ramon Hinder, Kevin Schüepp, Thomas Bernet, Elias Papadopoulos, Nico Gwerder, Malik Neusch. – Verwarnungen: 61. Elias Papadopoulos, 77. Vince Tyler Sisman.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.05.2023 00:51 Uhr.