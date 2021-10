4. Liga, Gruppe 6 Berg entscheidet Spitzenduell gegen Weinfelden-Bürglen für sich – Sasa Bajkusa trifft spät zum Sieg Berg reiht Sieg an Sieg: Gegen Weinfelden-Bürglen hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Der Siegtreffer für Berg gelang Sasa Bajkusa in der 81. Minute. In der 6. Minute hatte Joël Alt Berg in Führung gebracht. Der Ausgleich für Weinfelden-Bürglen fiel in der 66. Minute durch Majuran Sothikumaran.

Bei Berg gab es vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Weinfelden-Bürglen, nämlich für Albios Misini (70.).

Berg hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 27 Tore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.9 Toren pro Match.

Berg bleibt Leader: Nach sieben Spielen hat das Team 21 Punkte. Berg hat bisher immer gewonnen, nämlich siebenmal.

Berg bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Niederwil 1. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Weinfelden-Bürglen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 3. Weinfelden-Bürglen hat bisher fünfmal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Weinfelden-Bürglen wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das viertplatzierte Team FC Henau 2, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 2:1 (1:0) - Meienägger, Berg – Tore: 6. Joël Alt 1:0. 66. Majuran Sothikumaran 1:1. 81. Sasa Bajkusa (Penalty) 2:1. – Berg: Franco Gaccioli, Fabian Helfenberger, Ramon Hinder, Malik Neusch, Sven Brülisauer, Julian Stahel, Joël Alt, Sasa Bajkusa, Jannis Stahel, Elias Papadopoulos, Mauro Zingg. – WeinfeldenBuerglen: Sinan Kocadayi, Joel Braun, Majuran Sothikumaran, Jelle Erni, Devris Saygili, Marco Racaniello, Res Erismann, Tiago Alexandre Rosa Ferreira, Colin Zbinden, Joel Züllig, Cedric Maurice. – Verwarnungen: 28. Sven Brülisauer, 50. Elias Papadopoulos, 70. Sasa Bajkusa, 70. Albios Misini, 88. Joël Alt.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Niederwil 1 - FC Amriswil 2 4:0, SC Berg 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 2:1

Tabelle: 1. SC Berg 1 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. FC Niederwil 1 7/19 (41:4), 3. FC Weinfelden-Bürglen 1a 7/15 (24:7), 4. FC Henau 2 7/11 (21:13), 5. FC Uzwil 3a 7/10 (14:15), 6. FC Amriswil 2 7/9 (13:17), 7. FC Bischofszell 2 7/5 (14:23), 8. AS Calcio Kreuzlingen 2 7/4 (7:33), 9. FC KS-Sulgen 1 7/4 (8:36), 10. FC Zuzwil 2 7/3 (12:27).

