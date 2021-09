4. Liga, Gruppe 7 Bazenheid bezwingt auswärts Wattwil Bunt 1929 – Argetim Beluli mit Siegtor Bazenheid behielt im Spiel gegen Wattwil Bunt 1929 am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Bazenheid geriet zunächst in Rückstand, als Jeton Seferi in der 20. Minute die zwischenzeitliche Führung für Wattwil Bunt 1929 gelang. In der 35. Minute glich Bazenheid jedoch aus und ging in der 71. Minute in Führung. Torschützen waren Artan Beluli und Argetim Beluli.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Bazenheid sah Marco Bischofberger (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mike Kolwe (44.) und Marco Bischofberger (64.). Bei Wattwil Bunt 1929 gab es fünf gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Bazenheid den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.4 Toren pro Spiel.

Bazenheid rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 2. Bazenheid hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Bazenheid bestreitet als nächstes auswärts das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Ebnat-Kappel 1. Diese Begegnung findet am 25. September statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Mit der Niederlage rückt Wattwil Bunt 1929 in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 8. Wattwil Bunt 1929 hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Wattwil Bunt 1929 spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Pfyn 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 26. September (11.00 Uhr, Grüenau, Wattwil).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 2 - FC Bazenheid 2 1:2 (1:1) - Grüenau, Wattwil – Tore: 20. Jeton Seferi 1:0. 35. Artan Beluli 1:1. 71. Argetim Beluli (Penalty) 1:2. – Wattwil Bunt 1929: Mattia Rossi, Albin Ibraimi, Sanin Muric, Edonit Gashi, Mervan Luma, Florent Nebiu, Josip Krivic, Okan Aykac, Eljes Ibraimi, Kaltrim Jahmurataj, Jeton Seferi. – Bazenheid: Jérémie Cadalbert, Mike Kolwe, Sandro Brägger, Artan Beluli, Samir Aljimi, Marco Bischofberger, Silvester Covic, Fabian Hinder, Raphael Koch, Argetim Beluli, Gianluca Vizzo. – Verwarnungen: 41. Josip Krivic, 42. Sanin Muric, 44. Mike Kolwe, 62. Edonit Gashi, 64. Marco Bischofberger, 69. Bruno Cristiani, 81. Kaltrim Jahmurataj – Ausschluss: 75. Marco Bischofberger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Wattwil Bunt 1929 2 - FC Bazenheid 2 1:2, FC Frauenfeld 3 - FC Pfyn 1 1:4, FC Wängi 2 - FC Niederstetten 1 5:3

Tabelle: 1. FC Kirchberg 1 5 Spiele/15 Punkte (15:4). 2. FC Bazenheid 2 5/12 (17:11), 3. FC Ebnat-Kappel 1 5/10 (18:5), 4. FC Pfyn 1 5/10 (16:11), 5. FC Eschlikon 1 5/9 (18:7), 6. FC Wängi 2 5/4 (11:14), 7. FC Niederstetten 1 5/4 (13:16), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 5/3 (11:17), 9. FC Frauenfeld 3 5/3 (9:16), 10. FC Littenheid 1 5/1 (5:32).

