Frauen 3. Liga Balzers und Flums teilen sich Punkte Balzers und Flums spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.Flums Spielt schon zum fünfte Mal in sechs Spielen unentschieden.

Flums geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 80. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Lorena Heeb in der 6. Minute. Sie traf für Balzers zum 1:0. Gleichstand war in der 30. Minute hergestellt: Kim Danner traf für Flums. In der 49. Minute war es an Lara Heiniger, Balzers 2:1 in Führung zu bringen. Für den Ausgleich für Flums zum Schlussresultat von 2:2 war Jennifer Wildhaber Mollet in der 80. Minute besorgt.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Balzers von Rang 5 auf 4. Das Team hat fünf Punkte. Balzers hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Balzers auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Uznach 1 (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Flums rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Flums hat bisher nie gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Flums spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Rheineck 1 (Platz 8). Die Partie findet am 2. Oktober statt (11.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - FC Flums-Walenstadt 1 Grp. 2:2 (1:1) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 6. Lorena Heeb 1:0. 30. Kim Danner 1:1. 49. Lara Heiniger 2:1. 80. Jennifer Wildhaber Mollet 2:2. – Balzers: Barbara Vetsch, Viola Grünenfelder, Jessica Beck, Stefanie Kanapathippillai, Janine Eggenberger, Lara Heiniger, Alina Hasler, Larissa Frick, Lorena Heeb, Leoni Vogt, Lena Scheiber. – Flums: Sarah Petrovic, Ladina Gadient, Sandra Wildhaber, Viktoria Mirosljevic, Celine Maya Peter, Sarah John Wuffli, Fiona Ott, Kim Danner, Stefanie Hermann, Jennifer Bigger, Jennifer Wildhaber Mollet. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 21:34 Uhr.

