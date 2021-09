Frauen 3. Liga Balzers gewinnt klar gegen Uzwil Sieg für Balzers: Gegen Uzwil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1.

(chm)

Shania Vogt eröffnete in der 21. Minute das Skore, als sie für Balzers das 1:0 markierte. In der 37. Minute baute die gleiche Shania Vogt die Führung für Balzers weiter aus. Balzers erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Mirianda Frick weiter auf 3:0. Der Treffer fiel durch einen Elfmeter.

Lorena Heeb baute in der 75. Minute die Führung für Balzers weiter aus (4:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Linda Stettler in der 86. Minute für Uzwil auf 1:4.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Uzwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 8).

Balzers verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat neun Punkte. Für Balzers ist es der zweite Sieg in Serie. Balzers konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Für Balzers geht es auswärts gegen FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 25. September statt (19.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

In der Tabelle liegt Uzwil weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Uzwil hat bisher nur verloren, nämlich viermal.

Uzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Weinfelden-Bürglen 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 26. September statt (13.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Balzers 2 Grp. - FC Uzwil 2 4:1 (2:0) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 21. Shania Vogt 1:0. 37. Shania Vogt 2:0. 68. Mirianda Frick (Penalty) 3:0.75. Lorena Heeb 4:0. 86. Linda Stettler 4:1. – Balzers: Sabrina Schneider, Viola Grünenfelder, Jacqueline Gwerder, Alina Hasler, Jessica Beck, Christina Kanapathippillai, Lara Heiniger, Lorena Heeb, Larissa Frick, Lena Scheiber, Shania Vogt. – Uzwil: Nicole Grütter, Tabea Sopa, Yara Brun, Vanessa Romeo, Nicole Grob, Ardita Zejneli, Aurelia Tamo, Vanessa Moosmann, Fabiana Romeo, Verona Grabanica, Lara Stojanovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Widnau 2 5:1, FC Balzers 2 Grp. - FC Uzwil 2 4:1, FC Uznach 1 - FC Gossau 1 3:1

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1 4 Spiele/12 Punkte (13:3). 2. FC Wittenbach 1 4/10 (12:7), 3. FC Balzers 2 Grp. 4/9 (11:10), 4. Chur 97 1 Grp. 3/7 (10:4), 5. FC Frauenfeld 1 3/7 (11:6), 6. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 3/4 (8:11), 7. FC Kirchberg 2 Grp. 4/4 (8:8), 8. FC Uznach 1 3/3 (5:6), 9. FC Widnau 2 4/1 (5:12), 10. FC Uzwil 2 4/0 (4:11), 11. FC Gossau 1 4/0 (7:16).

Mehr Details zum Spiel und zur Frauen 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 19:44 Uhr.