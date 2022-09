Frauen 3. Liga Balzers gewinnt erstmals beim Spiel gegen Wittenbach Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Balzers hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Wittenbach gewinnt die Mannschaft am Sonntag auswärts 3:2.

Wittenbach ging zunächst in Führung, als Francine Wahsel in der 2. Minute traf. Dann glich aber Lena Scheiber (5.) für Balzers aus. Lorena Heeb in der 48. Minute und Céline Schaper in der 67. Minute brachten Balzers sodann 3:1 in Führung. Per Penalty traf Sarah Giezendanner in der 92. Minute für Wittenbach zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In den bisherigen Spielen ist Balzers nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1. Das bedeutet, dass Balzers die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 0.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Balzers verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 4. Das Team hat vier Punkte. Balzers hat bisher einmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Balzers geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 20. September statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

In der Tabelle verliert Wittenbach Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Für Wittenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Wittenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Wittenbach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Rheineck 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 25. September statt (12.00 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3 (1:1) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 2. Francine Wahsel 1:0. 5. Lena Scheiber 1:1. 48. Lorena Heeb 1:2. 67. Céline Schaper 1:3. 92. Sarah Giezendanner (Penalty) 2:3. – Wittenbach: Martina Salic, Abiramy Jaganathan, Sarah Giezendanner, Modeste Wohnrau, Simona Gahlinger, Robine Baumann, Catiana Zappa, Selina Sutter, Kristina Blinde, Francine Wahsel, Iris Niedermann. – Balzers: Sabrina Schneider, Viola Grünenfelder, Alina Hasler, Jessica Beck, Janine Eggenberger, Larissa Frick, Lara Heiniger, Stefanie Kanapathippillai, Lorena Heeb, Lucy Niedhart, Lena Scheiber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

