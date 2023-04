3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz stolpert gegen Rüthi – Siegesserie von Bad Ragaz gebrochen Rüthi hat am Sonntag gegen Bad Ragaz die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das zweitklassierte Team 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Rüthi: Robin Sonderegger brachte seine Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Bad Ragaz fiel in der 30. Minute (Anian Roffler). Sven Städler schoss Rüthi in der 71. Minute zur 2:1-Führung. Erneut Sven Städler traf in der 79. Minute auch zum 3:1 für Rüthi. Es war ein Elfmeter.

Bad Ragaz kassierte vier gelbe Karten. Rüthi blieb ohne Karte.

Bad Ragaz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Rüthi. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Rüthi: Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Rüthi hat bisher viermal gewonnen und zehnmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Flums 1 kriegt es Rüthi im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Banau, Flums).

Für Bad Ragaz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 2. Nach vier Siegen in Serie verliert Bad Ragaz erstmals wieder.

Als nächstes trifft Bad Ragaz in einem Heimspiel mit FC Glarus 1 (Platz 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 29. April statt (15.30 Uhr, Ri).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Bad Ragaz 1 3:1 (1:1) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 17. Robin Sonderegger 1:0. 30. Anian Roffler 1:1. 71. Sven Städler 2:1. 79. Sven Städler (Penalty) 3:1. – Ruethi: Dominic Hehle, Andrin Kobler, Besart Shoshi, Nino Schnüriger, Batuhan Karakas, Robin Sonderegger, Fisnik Berisha, Pascal Zäch, Sven Städler, Argurian Bojaxhi, Bernhard Allgäuer. – Bad Ragaz: Flurin Ambühl, Alessandro Hossmann, Anian Roffler, Sandro Kressig, Noah Berry, Yuri Gomes do Nascimento, Marco Mühlebach, Orlando Caluori, Sascha Bless, Corvin Kühne, Nando Thöny. – Verwarnungen: 7. Sandro Kressig, 78. Yuri Gomes do Nascimento, 80. Corvin Kühne, 85. Salvatore Rauti.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 18:09 Uhr.