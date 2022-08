3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz siegt gegen Uznach Sieg für Bad Ragaz: Gegen Uznach gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 12 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Bad Ragaz: Corvin Kühne brachte seine Mannschaft in der 35. Minute 1:0 in Führung. Nando Thöny sorgte in der 44. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bad Ragaz. Jan Kuster erzielte in der 47. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Uznach. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Bad Ragaz gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Nando Thöny (91.) und Alessandro Hossmann (95.). Ausserdem gab es bei Bad Ragaz weitere vier gelbe Karten. Bei Uznach sah Bajram Elezi (95.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Uznach weitere vier gelbe Karten.

Bad Ragaz liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Für Bad Ragaz geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sargans 1 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Uznach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 8 ein. Uznach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Flums 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Uznach 1 2:1 (2:0) - Ri – Tore: 35. Corvin Kühne 1:0. 44. Nando Thöny 2:0. 47. Jan Kuster 2:1. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Corvin Kühne, Yuri Gomes do Nascimento, Manuel Horni, Alessandro Hossmann, Luka Krbanjevic, Marco Mühlebach, Orlando Caluori, Noel Sprecher, Noah Berry, Nando Thöny. – Uznach: Lukas Fritschi, Enis Beca, Rilind Kjamili, Besar Abdi, Meris Fakikj, Jan Kuster, Philipp Steiner, Bajram Elezi, Andrin Dieziger, Fitim Elezi, Roy Raviruban. – Verwarnungen: 31. Marco Mühlebach, 57. Bajram Elezi, 76. Nando Thöny, 76. Meris Fakikj, 80. Alessandro Hossmann, 84. Rilind Kjamili, 94. Ahmed Shazly Hamed, 96. Marius Zarn – Ausschlüsse: 91. Nando Thöny, 95. Alessandro Hossmann, 95. Bajram Elezi.

