3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz siegt 3:1 im Spitzenduell gegen Buchs – Siegesserie von Buchs gebrochen Sieg für Bad Ragaz im Spitzenduell: Das zweitplatzierte Team gewinnt am Donnerstag zuhause gegen den erstklassierten Verein Buchs 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bad Ragaz: Orlando Caluori brachte seine Mannschaft in der 21. Minute 1:0 in Führung. Durch Penalty kam es in der 46. Minute zum Ausgleich für Buchs. Adnan Mutapcija verwandelte erfolgreich. In der 71. Minute gelang Orlando Caluori der Führungstreffer zum 2:1 für Bad Ragaz. Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Nando Thöny für Bad Ragaz auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Ivan Quintans (24.) und Armando Heeb (83.). Die einzige gelbe Karte bei Bad Ragaz erhielt: Giuliano Chiavaro (46.)

Die Offensive von Bad Ragaz hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 65 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.2 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Buchs nicht so viele Tore wie gegen Bad Ragaz. Das Team kassiert im Schnitt 0.6 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Bad Ragaz unverändert. Das Team liegt mit 37 Punkten auf Rang 2. Für Bad Ragaz ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat siebenmal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Bad Ragaz ging unentschieden aus.

Bad Ragaz spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schmerikon 1 (Rang 10). Die Partie findet am Sonntag (4. Juni) statt (16.00 Uhr, Ri).

Trotz der Niederlage bleibt Buchs auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 47 Punkte auf dem Konto. Nach sechs Siegen in Serie verliert Buchs erstmals wieder.

Buchs spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Uznach 1 (Platz 6). Die Partie findet am Sonntag (4. Juni) statt (13.30 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Buchs 1a 3:1 (1:1) - Ri – Tore: 21. Orlando Caluori 1:0. 46. Adnan Mutapcija (Penalty) 1:1.71. Orlando Caluori 2:1. 75. Nando Thöny 3:1. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Alessandro Hossmann, Andrea Mühlebach, Anian Roffler, Noah Berry, Marco Mühlebach, Orlando Caluori, Yuri Gomes do Nascimento, Noel Sprecher, Giuliano Chiavaro, Nando Thöny. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Severin Weibel, Fabio Ventura, Cyrill Schlegel, Ivan Quintans, Burak Eris, Andreas Christen, Mentor Memeti, Fabio Rizzuti, Adnan Mutapcija. – Verwarnungen: 24. Ivan Quintans, 46. Giuliano Chiavaro, 83. Armando Heeb.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 10:27 Uhr.