3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz setzt Siegesserie auch gegen Rüthi fort Bad Ragaz reiht Sieg an Sieg: Gegen Rüthi hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bad Ragaz: Alessandro Hossmann brachte seine Mannschaft in der 24. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bad Ragaz stellte Nando Thöny in Minute 50 her. Der Anschlusstreffer für Rüthi zum 1:2 kam in der 61. Minute. Verantwortlich dafür war Bernhard Allgäuer.

Corvin Kühne sorgte in der 73. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bad Ragaz. Salvatore Rauti schoss das 4:1 (89. Minute) für Bad Ragaz und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Rüthi erhielten Kadir Sönmez (12.), Robin Sonderegger (67.) und Maximilian Michael Seger (76.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Bad Ragaz erhielt: Noah Berry (71.)

Mit einem Tore-Schnitt von 4 Toren pro Spiel ist Bad Ragaz bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rüthi ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 12 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel (Rang 8).

Bad Ragaz verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat zwölf Punkte. Bad Ragaz feiert mit dem Sieg gegen Rüthi bereits den vierten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes trifft Bad Ragaz in einem Auswärtsspiel mit FC Glarus 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 24. September statt (17.00 Uhr, Buchholz, Glarus).

Rüthi liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rüthi erstmals wieder. Rüthi verlor zudem erstmals zuhause.

Auf Rüthi wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das sechstplatzierte Team FC Flums 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 24. September statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Rüthi 1 4:1 (1:0) - Ri – Tore: 24. Alessandro Hossmann 1:0. 50. Nando Thöny 2:0. 61. Bernhard Allgäuer 2:1. 73. Corvin Kühne 3:1. 89. Salvatore Rauti 4:1. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Corvin Kühne, Anian Roffler, Manuel Horni, Alessandro Hossmann, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Luka Krbanjevic, Marco Mühlebach, Noel Sprecher, Noah Berry, Nando Thöny. – Ruethi: Dominic Hehle, Nino Schnüriger, Maximilian Michael Seger, Robin Sonderegger, Kadir Sönmez, Pascal Zäch, Sven Städler, Fisnik Berisha, Bernhard Allgäuer, Nurdin Abd El Hai, Argurian Bojaxhi. – Verwarnungen: 12. Kadir Sönmez, 67. Robin Sonderegger, 71. Noah Berry, 76. Maximilian Michael Seger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

