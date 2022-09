3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz setzt Siegesserie auch gegen Glarus fort Bad Ragaz setzt seine Siegesserie auch gegen Glarus fort. Das 5:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

In der zweiten Halbzeit erzielte Bad Ragaz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Glarus war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 24. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Torschützen für Bad Ragaz waren: Noah Berry (2 Treffer), Yuri Gomes do Nascimento (1 Treffer), Nando Thöny (1 Treffer) und Corvin Kühne (1 Treffer). Einziger Torschütze für Glarus war: Onur Kartal (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Noah Berry (60.), Nando Thöny (68.) und Corvin Kühne (75.). Bei Glarus erhielten Sehar Etemi (12.) und David Dovicak (60.) eine gelbe Karte.

Bad Ragaz schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Total schoss das Team 21 Tore in fünf Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.2 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Glarus kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 16 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 10).

Bad Ragaz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Bad Ragaz feiert mit dem Sieg gegen Glarus bereits den fünften Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Bad Ragaz bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Diepoldsau-Schmitter 1. Das Spiel findet am 1. Oktober statt (15.30 Uhr, Ri).

Für Glarus hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Für Glarus war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Glarus geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Flums 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Glarus 1 - FC Bad Ragaz 1 1:5 (1:2) - Buchholz, Glarus – Tore: 3. Corvin Kühne (Penalty) 0:1.24. Onur Kartal 1:1. 33. Noah Berry 1:2. 58. Nando Thöny 1:3. 91. Noah Berry 1:4. 92. Yuri Gomes do Nascimento 1:5. – Glarus: Rinor Kurtishaj, Patrick Widmer, Senol Kartal, David Dovicak, Thomas Heinzer, Juan Manuel Traba Baumgartner, Onur Kartal, Eldon Bullaku, Silas Gabriel, Sehar Etemi, Caner Koyun. – Bad Ragaz: Flurin Ambühl, Corvin Kühne, Anian Roffler, Manuel Horni, Alessandro Hossmann, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Luka Krbanjevic, Marco Mühlebach, Noel Sprecher, Noah Berry, Nando Thöny. – Verwarnungen: 12. Sehar Etemi, 60. David Dovicak, 60. Noah Berry, 68. Nando Thöny, 75. Corvin Kühne.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

