3. Liga, Gruppe 1 Bad Ragaz holt sich drei Punkte gegen Triesen – Eigentor entscheidet Sieg für Bad Ragaz: Gegen Triesen gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Julien Hasler für Triesen. In der 10. Minute traf er zum 1:0. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Sandro Kressig, sorgte in der 47 für den Ausgleich für Bad Ragaz. Ein Eigentor von Andreas Kindle brachte in der 86. Minute die 2:1-Führung für Bad Ragaz.

Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Matias Antunovic (33.), Manuel Horni (94.) und Marco Belinger (94.). Eine Verwarnung gab es für Triesen, nämlich für Batuhan Toplu (94.).

Der Sieg bringt Bad Ragaz an die Spitze Nach neun Spielen hat das Team 21 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Bad Ragaz ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Bad Ragaz geht es daheim gegen FC Landquart 1 (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (17.00 Uhr, Ri).

Für Triesen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 4. Triesen hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Triesen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen Valposchiavo Calcio 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (17.30 Uhr, Casai, Campascio).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Triesen 1 2:1 (1:1) - Ri – Tore: 10. Julien Hasler 0:1. 47. Sandro Kressig (Penalty) 1:1.86. Eigentor (Andreas Kindle) 2:1. – Bad Ragaz: Anian Roffler, Cristiano Cardoso Teixeira, Corvin Kühne, Andrea Mühlebach, Sandro Kressig, Nick In t Zand, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Orlando Caluori, Maik Pereira de Moura, Manuel Horni, Matias Antunovic. – Triesen: Andreas Kindle, Jonas Wolf, Tobias Schierscher, Adrian Schneider, Nikola Coric, Alessandro Büchel, Laurin Kind, Batuhan Toplu, Daniel Salzgeber, Dominik Heeb, Julien Hasler. – Verwarnungen: 33. Matias Antunovic, 94. Batuhan Toplu, 94. Manuel Horni, 94. Marco Belinger.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Bad Ragaz 1 - FC Triesen 1 2:1, Valposchiavo Calcio 1 - FC Ems 1 1:1, FC Sargans 1 - FC Gams 1 4:3, FC Landquart 1 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:1

Tabelle: 1. FC Bad Ragaz 1 9 Spiele/21 Punkte (30:8). 2. FC Ems 1 9/20 (24:12), 3. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 4. FC Triesen 1 9/15 (26:19), 5. FC Triesenberg 1 9/15 (28:17), 6. FC Landquart 1 9/15 (18:16), 7. Valposchiavo Calcio 1 8/12 (10:11), 8. FC Sargans 1 9/12 (21:19), 9. FC Thusis - Cazis 1 8/7 (6:23), 10. FC Gams 1 9/7 (17:31), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 9/6 (7:16), 12. Chur 97 2 9/3 (9:32).

