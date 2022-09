4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Ruggell gegen Triesen – Siegtreffer durch Laurin Blumenthal Ruggell behielt im Spiel gegen Triesen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Ruggell gelang Laurin Blumenthal in der 54. Minute. In der 20. Minute hatte Jan Geiger Ruggell in Führung gebracht. Der Ausgleich für Triesen fiel in der 22. Minute durch Kenny Kindle.

Gelbe Karten gab es bei Triesen für Hamid Reza Afzali (47.), Fabio Bicker (66.) und Niklas Brötz (80.). Bei Ruggell erhielten Luca Miggiano (22.) und Simon Heeb (79.) eine gelbe Karte.

Ruggell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sechs Punkten auf Rang 5. Ruggell hat bisher zweimal gewonnen und dreimal verloren.

Für Ruggell geht es daheim gegen FC Thusis/Cazis 2a Grp. (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Nach der Niederlage büsst Triesen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 8. Triesen hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Triesen trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Bad Ragaz 2 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 1. Oktober (18.15 Uhr, Blumenau, Triesen).

Telegramm: FC Triesen 2 - FC Ruggell 2 1:2 (1:1) - Blumenau, Triesen – Tore: 20. Jan Geiger 0:1. 22. Kenny Kindle 1:1. 54. Laurin Blumenthal 1:2. – Triesen: Sergio Ferreira Percina, Patrick Bargetze, Fabio Bicker, Marco Lampert, Timo Banzer, Hamid Reza Afzali, Lenard Elsensohn, Kenny Kindle, Angelo Cirignotta, Tritan Fejzaj, William Zippo. – Ruggell: Pirmin Marxer, Guilherme Both Angst, Mourad Kzibra, Justus Weibel, Laurin Blumenthal, Jan Geiger, Dominik Lampert, Samuel Kaiser, Jesse Schmitt, Simon Heeb, Louie Patsch. – Verwarnungen: 22. Luca Miggiano, 47. Hamid Reza Afzali, 66. Fabio Bicker, 79. Simon Heeb, 80. Niklas Brötz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

