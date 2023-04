4. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Ruggell gegen Thusis/Cazis – Siegtreffer durch Laurin Blumenthal Ruggell gewinnt am Samstag auswärts gegen Thusis/Cazis 3:2.

(chm)

Ruggell ging zweimal in Führung, Thusis/Cazis holte zweimal auf. Mit dem dritten Führungstreffer sicherte sich dann aber Ruggell den 3:2-Sieg.

Doch von vorne: Das Skore eröffnete Andrin Risch in der 10. Minute. Er traf für Ruggell zum 1:0. Per Elfmeter glich Toni Andric das Spiel in der 23. Minute für Thusis/Cazis wieder aus. Laurin Blumenthal schoss Ruggell in der 44. Minute zur 2:1-Führung.

Durch Penalty kam es in der 60. Minute zum Ausgleich für Thusis/Cazis. Toni Andric verwandelte erfolgreich. In der 73. Minute schoss Laurin Blumenthal Ruggell in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruggell erhielten Yanik Fischer (23.) und Laurin Blumenthal (90.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Thusis/Cazis erhielt: Robert Cristian Anghel (36.)

Die Offensive von Ruggell hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Thusis/Cazis kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 10).

Ruggell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 3. Ruggell hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Ruggell spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Bad Ragaz 2 (Platz 5). Das Spiel findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Für Thusis/Cazis hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Thusis/Cazis war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Thusis/Cazis spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Grabs 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Mühlbach, Grabs).

Telegramm: FC Thusis/Cazis 2a Grp. - FC Ruggell 2 2:3 (1:2) - St. Martin, Cazis – Tore: 10. Andrin Risch 0:1. 23. Toni Andric (Penalty) 1:1.44. Laurin Blumenthal 1:2. 60. Toni Andric (Penalty) 2:2.73. Laurin Blumenthal 2:3. – Thusis/Cazis: Paul Misetic, Laurin Lanicca, Matteo Sutter, Athavan Dharmarajah, Lucas Riedhauser, Robert Cristian Anghel, Juan Bompastor Flores Parada, Simon Tanno, Francesco Direnzo, Samuel Komposch, Jonas Jehli. – Ruggell: Pirmin Marxer, Louie Patsch, Yanik Fischer, Justus Weibel, Alexander Büchel, Andrin Risch, Samuel Kaiser, Dominik Lampert, Corsin Matt, Marc Büchel, Laurin Blumenthal. – Verwarnungen: 23. Yanik Fischer, 36. Robert Cristian Anghel, 90. Laurin Blumenthal.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.