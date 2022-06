3. Liga, Gruppe 3 Auswärtssieg für Neckertal-Degersheim gegen Wittenbach Sieg für Neckertal-Degersheim: Gegen Wittenbach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

(chm)

Neckertal-Degersheim setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Das erste Tor der Partie fiel für Neckertal-Degersheim: Stephen Bosshard brachte seine Mannschaft in der 5. Minute 1:0 in Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Neckertal-Degersheim stellte Roberto Manzo in Minute 20 her. Neckertal-Degersheim erhöhte in der 31. Minute seine Führung durch Stephen Bosshard weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Wittenbach auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. Moritz Angehrn (69. Minute) liess Wittenbach auf 1:3 herankommen. In der Schlussphase kam Wittenbach noch auf 2:3 heran. Diego Cassani war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Dimitri Büchler (50.), Stephen Bosshard (80.) und Roberto Manzo (86.). Gelbe Karten gab es bei Wittenbach für Yves Oertle (32.), Lukas Hungerbühler (60.) und Diego Cassani (63.).

Neckertal-Degersheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 30 Punkten auf Rang 6. Neckertal-Degersheim hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Neckertal-Degersheim ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Wittenbach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 8. Für Wittenbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Wittenbach ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Wittenbach 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 2:3 (0:3) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 5. Stephen Bosshard 0:1. 20. Roberto Manzo 0:2. 31. Stephen Bosshard 0:3. 69. Moritz Angehrn 1:3. 94. Diego Cassani 2:3. – Wittenbach: Dario Räss, Jan Zellweger, Dominik Eisenhut, Theo Angehrn, Yves Oertle, Lukas Hungerbühler, Moritz Angehrn, Loris Flück, Gianni Colonna, Noel Brüschweiler, Patrick Brülisauer. – Neckertal: Timo Ebneter, Marco Lenherr, Dominik Rodriguez Lopez, Mathias Frischknecht, Marino Burtscher, Fabrice Gantenbein, Rico Crottogini, Levin Bürkler, Dimitri Büchler, Ron Lieberherr, Stephen Bosshard. – Verwarnungen: 32. Yves Oertle, 50. Dimitri Büchler, 60. Lukas Hungerbühler, 63. Diego Cassani, 80. Stephen Bosshard, 86. Roberto Manzo.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 21:14 Uhr.